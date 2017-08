Oriola: "Me he ganado estar aquí"

17/08/2017 - 13:58

El jugador de la selección española Pierre Oriola ha asegurado que se ha "ganado" el estar en la preselección para el Eurobasket, además de añadir que aún hay "muchos detalles que pulir" en el juego de la selección.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Me he ganado estar aquí, tengo que intentar aprovechar los minutos que me da en los amistosos, ganarme el puesto y eso es a base de trabajo y de lo que he hecho hasta ahora", apuntó Oriola a los medios tras el entrenamiento de este jueves en el Polideportivo Triángulo de Oro.

La selección es un grupo en el que hay "buen ambiente, muchas risas y eso es importante", pero aún "hay muchos detalles que pulir", especialmente "la comunicación".

"Tenemos que mejorar muchos aspectos de la defensa, cuando queremos los cambios, cuando hay bloqueos directos intentar comunicar un poco antes y en ataque jugar con un poco más de pausa, con más tranquilidad. A medida que vayan pasando los días iremos mejorando", aseveró el ala-pívot del Barcelona Lassa.

Ante la pregunta de si ve más factible quedarse, el jugador afirmó que "todos" quieren "luchar por un puesto". "Hay jugadores que lo tienen ya por experiencia y por veteranía y nosotros tenemos que trabajar como los que más", explicó el de Tárrega.

Sin embargo, a pesar de llevar muchos entrenamientos ya con la selección, para el nuevo fichaje del Barcelona lo mejor "son los partidos". ·Lo que nos gusta es jugar, la intensidad de los partidos, porque en un entrenamiento se practican cosas pero no es real", subrayó.

Partidos como el de Venezuela del pasado martes, en el que se sintió "muy cómodo jugando con Marc Gasol", al que define como "un base con cuerpo de pívot". "Pasa increíble, y la verdad que me encontró bastante y Pau también. Es un lujo jugar con los dos", confesó el ala-pívot de 25 años.

El próximo rival en esta preparación de cara al Eurobasket será Senegal, un rival "muy físico, con un portento increíble". "Para eso están estos partidos, para prepararnos bien e ir puliendo cosas", sentenció.

La selección española de baloncesto parte esta tarde rumbo a Melilla para jugar el partido contra Senegal, que se jugará este viernes a las 20:45 en el Pabellón Javier Imbroda.