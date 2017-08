Sergio Scariolo: "Es imposible jugar mal en Málaga"

20/08/2017 - 23:50

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, se mostró encantado con el paso por Málaga y la victoria este domingo ante Venezuela en el Martín Carpena, con "un ambiente único" que ayudó a una nueva victoria "en fase de reajuste" camino al Eurobasket que comienza el 31 de agosto.

"Málaga es una ciudad encantadora, un marco fantástico para jugar al baloncesto, con un ambiente único, es imposible jugar mal en Málaga. Hay tanto entusiasmo, tanto calor en las gradas, que aporta a los jugadores esas ganas de hacerlo bien", indicó tras el último duelo de la Ruta Ñ en casa.

El técnico italiano explicó que el campeón americano elevó el nivel tras la abultada derrota el pasado martes. "Nos ha puesto las cosas complicadas, con una defensa muy agresiva, algo que nos venía bien. Hemos ido mejorando, sobre todo a nivel defensivo. Un buen test y un paso adelante", afirmó.

Además, Scariolo se refirió a la conexión Gasol. "Es un hecho importante para nosotros tener contundencia en la pintura. Necesitamos hacer daño por dentro. No hay sitio para los dos, y uno de ellos siempre tiene que estar fuera. Es un tema más complejo de lo que parece pero vamos progresando en este aspecto", apuntó.

"Los resultados son lo último. No me interesan lo más mínimo. Hemos progresado poco a poco, hemos cambiado cosas que teníamos previsto hacer. Todavía estamos en fase de reajuste y los 11 días que quedan serán importantes para acabar terminar la preparación. Nuestro objetivo no es llegar al 100% el 1 de septiembre, pero sí capaces de competir en esa primera fase", finalizó.