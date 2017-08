McKissic (Herbalife): "Prefiero ganar a ser una estrella o meter muchos puntos"

24/08/2017 - 13:57

El Herbalife Gran Canaria ha presentado este jueves al alero estadounidense Shaquielle McKissic, quien se ha mostrado "muy feliz de estar en Gran Canaria", donde prefiere "ganar a ser una estrella o meter muchos puntos".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy feliz de estar en Gran Canaria. Durante el verano he tenido muchas ganas de llegar, tengo ganas de que empezar a trabajar con la temporada empezada. Me será muy, muy fácil adaptarme a ser un jugador de rol. Prefiero ganar a ser la estrella o meter muchos puntos", dijo en su presentación.

En cuanto al potencial que puede dar al equipo, McKissic explicó que aportará "mucha energía". "Puedo hacer lo que me pida el entrenador. He venido para formar parte de algo más grande. No juego 'play-off' desde la universidad y he venido a ganar, me gustaría competir en el 'play-off' por el título", añadió en la estación de servicio de Disa en el Puerto de la Luz.

"Es muy pronto, pero lo poco que hemos hablado el entrenador me ha pedido que tenga mucha energía en defensa, aportar en todos los sentidos, trabajar mucho, y creo que estaré a la altura del reto", destacó el nuevo fichaje del equipo canario.

Por su parte, el director deportivo del Herbalife, Berdi Pérez, mostró su satisfacción por haber fichado a "un jugador con experiencia europea y joven". "Esperamos que esa energía y explosividad hagan que el equipo tenga más elementos y fórmulas para poder conseguir la victoria. Pero por encima de todo lo que queremos es un jugador más de equipo. Esperamos lo mejor de él porque será lo mejor para nosotros", deseó.

Además, habló sobre los jugadores nuevos que han llegado este verano al banquillo, como Markus Eriksson y Luke Fischer o la vuelta de DJ Seeley. "Teniendo en cuenta los jugadores que han sido ya aquí presentados, seguro que tendremos un gran jugador que formará parte de la familia del Herbalife Gran Canaria", concluyó.