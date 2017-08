Pressey: "Me falta adaptación y quiero aprender cuanto antes"

29/08/2017 - 14:20

Sanders: "No hay club más grande que el Barça y venir es un paso adelante"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Dos de los nuevos jugadores del FC Barcelona Lassa, Rakim Sanders y Phil Pressey, se han mostrado agradecidos al club y emocionados por aterrizar en el nuevo proyecto del baloncesto blaugrana, a las órdenes de un Sito Alonso con el que ya llevan dos semanas trabajando para adaptarse y, a la espera de la llegada de los internacionales, conocer al grupo con el que aspiran a ganarlo todo.

El base Phil Pressey aseguró estar "muy emocionado y contento" porque haber sido elegido por el Barça. "Uno de los equipos que conocía de la ACB era el Barça, Ricky Rubio jugó aquí. Es una gran oportunidad para mí, quiero ganar la Euroliga y jugar buenos partidos. Me falta tiempo de adaptación, no importa cuánto tiempo me lleve, quiero aprender lo mas rápido posible", señaló en rueda de prensa.

"Estoy trabajando con el entrenador y de los compañeros. El objetivo es aprender cada día y mejorar. Tengo buenos compañeros para ayudarme. Las dos primeras semanas aquí han sido fabulosas, estoy entrenando y aprendiendo y conociendo al entrenador y su cuerpo técnico. También Rakim me ha ayudado y enseñado cómo funciona el baloncesto en Europa. Barcelona es una gran ciudad, la comida es fantástica, y tengo ganas de empezar a jugar", aseguró.

Pressey reconoció que, hasta que no se adapte, su papel es el de aprender cómo se juega en Europa. "Debo aprender y nutrirme de todo lo que el técnico me enseña en los entrenamientos. El baloncesto es el mismo juego en todos los sitios pero el estilo es diferente. Cuando llegue el momento de jugar, jugaré. Y todo lo que aprenda de camino será útil", argumentó.

Por su parte, el alero polivalente Rakim Sanders celebró su fichaje por el Barça Lassa por todo lo que representa para él. "Había oído hablar del Barça. No hay club más grande que el Barcelona, y venir aquí es un gran paso adelante en mi carrera", manifestó.

"Sólo decir que estoy muy emocionado de haber venido, muy agradecido de poder jugar en un gran club como este. Poco más puedo añadir, estoy contento y con muchas ganas de comenzar la temporada", apuntó el estadounidense, presentado junto a Pressey en la sala de prensa del Palau Blaugrana.