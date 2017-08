Scariolo: "Clasificarse para la segunda fase no va a ser tan duro como en otras ocasiones"

29/08/2017 - 16:48

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que clasificarse para la segunda fase del Eurobasket "no va a ser tan duro como en otras ocasiones", aunque sí lo será "conseguir la primera plaza", además de subrayar que sigue preocupado por la defensa del equipo, que será "la aguja de la balanza" del éxito o del fracaso.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Ahora solo hay que hablar de los que están a pesar de las ausencias de todos los equipos, ya no es el momento de los que no estarán. En nuestro equipo y en los rivales son muy buenos jugadores. Tenemos que afrontar este grupo con la idea de seguir creciendo pero también de que el primer partido es uno de los mas difíciles. Clasificarse para la segunda fase no va a ser tan duro como en otras ocasiones, pero sí lo será conseguir la primera plaza, que tampoco es decisiva pero nos gustaría perseguirla. Esperamos que no se produzca ningún tipo de percances que nos frenen a la hora de rematar la preparación", apuntó el seleccionador a los medios en el Polideportivo Triángulo de Oro.

"Tenemos ganas de jugar el Eurobasket, tenemos el nivel de preparación para poder afrontarlo. También tenemos mucha conciencia de las dificultades que vamos a encontrar, y mucha ilusión y sensación de que hemos conseguido cohesionarnos a nivel de sensaciones personales, de convivencia, bastante bien el nivel técnico-táctico aunque quedan cosas por mejorar", subrayó el italiano.

Para Scariolo, después de estas semanas de preparación no ha disminuido el grado de preocupación por el nivel defensivo del equipo, ya que "sigue siendo la aguja de la balanza que puede hacer pesar más el plato del éxito o del fracaso".

"Tenemos un grupo de jugadores de talento, pero tenemos que usarlo en los dos lados del campo. Es necesario que podamos alcanzar un punto de eficiencia alto para poder guardarnos las espaldas en momentos de escasa anotación, en momentos en los que forzamos algún tiro, porque el talento lleva a acelerarse, a hacer tiros que no son bien elegidos y ahí la defensa nos tiene que soportar. El remedio contra los altibajos es en el momento de menor anotación poder subir el nivel defensivo para que el rival no anote mucho", explicó.

El triple campeón de Europa con la selección española definió como una "tragedia" que el equipo no fuera "de menos a más" en el torneo. "Si pensáramos realmente no llegar al 100% en el momento de los cruces tendríamos un problema muy gordo. Tendremos que tener activada la capacidad de concentración de disponibilidad al esfuerzo, de respeto de rival y a nosotros para poder dar una buena versión desde el inicio. Tenemos que estar bien desde el inicio, porque el primer partido es contra un equipo muy bueno", señaló.

MONTENEGRO ES UN EQUIPO "DE LOS MÁS PODEROSOS CERCA DE CANASTA"

Un primer rival como la selección de Montenegro, que cuenta con jugadores como Vucevic (Orlando Magic), Dubljevic (Valencia Basket), Todorovic (Khimki), que es un jugador "que ha alcanzado un nivel de solvencia y de experiencia alto", o Tyrese Rice (Barcelona Lassa).

En definitiva, "un equipo de los mas poderosos cerca de canasta" pero con "una batería de tiradores amplia, donde todo el mundo puede meter triples". "El juego interior de Montenegro es una amenaza tremenda no solo por la anotación sino también por rebote pero tienen una batería de tiradores importante", avisó el seleccionador.

El técnico italiano no quiso hacer comparaciones con los anteriores Eurobasket. "Vamos con un equipo completamente nuevo, con muchos jugadores debutantes o debutantes en su rol con el equipo, otros que tienen mas veteranía. Los rivales son muchos. Equipos como Croacia o Letonia que en el ultimo Eurobasket estaban pero no con el potencial que tienen ahora. Otros habrán bajado, pero el nivel de competencia siempre es muy alto y el número de equipos que pueden ganar una medalla siempre es alto", aseveró.

Sin embargo, el seleccionador nacional ve a los jugadores con "ilusión", ya que "hay jugadores que son capaces de regenerarla dentro de sí mismos cuando llega el momento de competir, que es ahora". "Hay jugadores que son capaces de transmitirlo a los demás que tienen mucha menos capacidad de entender rápidamente que es lo que hay que hacer cuando llega el momento de competir y ganar", pidió.

"Nuestro problema puede ser que en 2014 teníamos un equipo más completo y las cosas se atascaron. La clave este año va a ser la capacidad de cada uno de saber estar en su sitio de hacerlo con personalidad, con respeto, con humildad, con espíritu de equipo, de sacrificio. Habrá momentos en los que uno o muchos pensarán que pueden hacer un poco más o menos. Confío en que todos sepan interpretar su rol de manera correcta", declaró el de Brescia.

También tuvo palabras para los jugadores nuevos, de los que dijo que "cada uno tiene una cualidad". "Su situación es nueva y dentro de este grupo amplio tenemos que encontrar en cada momento un sistema de rotaciones que pueda adaptarse bien, tener una base para hacer buenos ajustes, elegir quien mejor nos convenga, quien complemente quintetos más equilibrados", aclaró.

ALABANZAS A NAVARRO Y AL NIVEL DEFENSIVO DE PAU GASOL

Además, Scariolo definió a Navarro como alguien "decisivo" y adelantó que sus minutos "serán menores respecto al pasado, pero suficientes para que pueda aportar cosas al equipo". "Si tenemos a nuestro capitán con esa capacidad de dar el ejemplo, será un trabajo tremendo que Navarro pueda hacer para el equipo", confirmó.

Por otro lado, a Pau Gasol le definió como "un punto de referencia" y confesó haberle "visto bien en defensa". "Fuera del campo lo mejor tiene que venir de Gasol y Navarro. Donde son muy buenos son en momento de alta tensión, en momentos donde los menos expertos saben menos como vivirlos, es ahí cuando ellos sacan su capacidad de ser muy buenos. Hasta ahora han venido y en las curvas tienen que enseñar al resto como mantener las manos en el volante. Es una cualidad tremenda que tienen", aseguró el técnico, que afronta su cuarto Eurobasket con la selección española.

Por último, el italiano calificó como "una buena reacción", los contratiempos a los que la selección ha sabido sobreponerse en el transcurso de la concentración. "Hemos tenido bastante situaciones a las que sobreponernos, desde problemas de falta, a problemas de mal juego, tanteo adverso... y ha sido una reacción buena. Cada partido hay que empezar de cero, ha sido una herramienta en la que confiamos y a la vez intentaremos que los altibajos se reduzcan. En los momentos que podamos ser algo precipitados, que sean momentos en los que la fuerza defensiva pueda reducir el daño que recibamos", sentenció.