Garbajosa: "Me encanta que asumamos con naturalidad el papel de favoritos"

31/08/2017 - 16:24

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha explicado que le "encanta" que la selección masculina asuma "con total naturalidad el papel de favorito" en el Eurobasket, donde la ausencia del lesionado Sergio Llull obligará a todos los jugadores a "dar un paso adelante".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Todos teníamos ganas de que llegara este momento desde hace un mes cuando iniciamos la concentración. Sufrimos un gran sobresalto durante la preparación con la lesión de Sergio (Llull), a nivel de equipo había que recomponerse y así se ha hecho. Tenemos un equipo con cosas buenas y cosas menos buenas. Llegamos al debut como queríamos excepto lo de Sergio", explicó Garbajosa ante la prensa, a un día del primer partido con Montenegro.

El exjugador apuntó que le "encanta que los jugadores y el seleccionador hablen de aspirar al oro y que asuman con total naturalidad el papel de favoritos". "Me deja muy tranquilo y les conozco bien. Este es un torneo corto, pero muy largo a la vez. Todos sabemos por experiencia que, aunque llegues en el estado de forma que quiere, pequeños detalles pueden tirarte abajo en la competición", avisó.

El equipo español, que defiende su trono continental, ha realizdo "una preparación muy exhaustiva" durante este de mes de agosto y llega y "en buen momento de forma" la Eurobasket, un planteamiento en el que "siempre se incluye crecer durante el campeonato".

"A veces hemos corrido un riesgo importante con eso y a veces no. Una victoria ante Montenegro nos daría tranquilidad sobre todo a los jóvenes porque la primera convocatoria nunca es fácil", analizó Garbajosa, avisando de que "es imposible estar bien en ataque durante 40 minutos".

"Cuando llegan esos momentos de atasco, la defensa consigue mantenerte en el partido. Llull nos daba un 'plus' defensivo junto con Ricky para asfixiar a los rivales en esa primera línea. Todo el mundo va a tener que dar un paso adelante. Si queremos llegar a lo máximo la defensa tiene que ser muy sólida", pidió.

Por último, el presidente reconoció que se le "acaban los adjetivos" con Pau Gasol. "No existen, no solo por sus 200 partidos y por su compromiso total con la selección, sino por lo que representa. Me puede el cariño y la valoración profesional que tengo de él, es uno de los mejores embajadores que tiene este país. Representa a España por el mundo y es el líder de un equipo que lleva años haciendo historia y que ojalá siga muchos más", deseó.