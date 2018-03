Baloncesto.- Pedro Rivero (Cajasol): "Tenemos que mejorar poco a poco en defensa"

12/11/2008 - 16:16

El base del Cajasol Pedro Rivero reconoció hoy, en declaraciones al web oficial de la ACB, que el equipo sevillano no está pasando por un buen momento, por lo que, añadió, los hispalenses "tienen que mejorar poco a poco en defensa y otras cosas, básicas, como el uno contra uno", aunque, al mismo tiempo, destacó que "el equipo delante tiene calidad".

De esta manera, Rivero aseguró que no está satisfecho con el rendimiento que está registrando, en estos momentos, el plantel cajista. "Si los resultados no están siendo buenos, nunca estás a gusto. Quieres aportar al equipo y que rinda más, por lo que no puedo estar contento, de momento", afirmó.

Igualmente, el base ofreció la solución para que el equipo no pase apuros y se asiente en la tabla clasificatoria, que pasa por aplicarse un poco más, tal y como hicieron el partido ante el Real Madrid, donde protagonizaron su única victoria en la presente temporada.

"En algunos partidos no fuimos capaces de competir, pero en otros nos hemos metido hasta el final con opciones, que es lo que hay que hacer para ganar. Sabemos que tienen que llegar estos partidos. A parte de competir, estuvimos muy acertados y eso nos aupó. Si seguimos trabajando y jugando así, llegarán más partidos como éste", refirió.

Por otro lado, Rivero, considerado en las últimas temporadas como el mejor base de la LEB Oro, habló de su situación personal, haciendo especial hincapié en su rol tras la salida del club sevillano de Elmer Bennett. "En los últimos años siempre había estado en 'play offs' de la LEB, lo cual te da más repercusión", dijo.

"Cuando los resultados acompañan siempre se nota más tu trabajo. La salida de Bennett me afectó directamente porque tengo más minutos; si juegas más, tienes más opciones de hacer cosas y, claro, más confianza. Empecé con pocos minutos y ahora tengo más, con lo que me encuentro bastante a gusto", indicó.

Así, el jugador afirmó que ha notado el cambio de categoría, aunque manifestó encontrarse en condiciones adecuadas para militar en la ACB. "Se nota la diferencia de categoría, aunque creo que estaba preparado para el reto porque la LEB Oro es una Liga bastante fuerte y exigente. Mi físico es ahora el mismo que he tenido siempre y estoy compitiendo contra los mejores bases ACB", resaltó.

Paralelamente, Rivero habló sobre su forma de jugar. "Con el tiempo, la figura del base se ha ido separando entre el base director y el anotador. Se nota esta diferencia, pero yo sigo pensando que tiene que haber uno de cada uno en una plantilla. Yo, en la LEB tenía más peso y era más anotador, pero yo me adapto a lo que me toque y no hay ningún problema. El base tiene que aprovechar las oportunidades cuando llegan", destacó.

Por último, el base fue cuestionado por su estilo a seguir y por sus referencias en el baloncesto. "A mí me gustaba Petrovic, es el tipo de jugar al que admiras. Me gusta cómo juega Bullock o Cabezas, me gusta el estilo e incluso a veces puede que intente copiar algunos movimientos", apuntó.

"Pero no pasa de ahí, porque lo de admirar es sólo cuando eres pequeño. La ACB es una liga increíble. Aunque sabes de su nivel, te sorprende sobre todo el ritmo con el que se juega y que no cae en ningún momento, con mucha intensidad. Además, también hay mucha dureza física", concluyó.