Crónica del España - Rumanía: 91-50

4/09/2017 - 21:22

España se pasea sin Pau Gasol y pensando en Croacia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La selección española de baloncesto no tuvo problemas para sumar su tercera victoria y seguir con paso firme en el Eurobasket después de derrotar este lunes por un contundente 91-50 a la anfitriona de su grupo, una Rumanía que apenas opuso resistencia y que ni siquiera pudo aprovechar el descanso dado a Pau Gasol.

España no afloja y volvió a mostrar su versión más demoledora, pese a un inicio dubitativo que permitió a los aficionados de la Polyvalent Hall de Cluj-Napoca soñar. Pero a partir de mediado el segundo cuarto, el combinado de Sergio Scariolo apretó en defensa y desde ahí desnudó a su rival, incapaz de plantar cara.

Tras un primer cuarto flojo (21-19), la actual campeona sólo permitió ocho puntos más antes del descanso y tras este no se relajó para finiquitar sin contemplaciones el partido. Lo abultado del marcador permitió al seleccionador repartir mucho los esfuerzos de sus piezas claves para el importante duelo ante Croacia donde estará en juego el primer puesto del grupo. El mejor fue Juancho Hernangómez, autor de un 'doble-doble' con 18 puntos y 12 rebotes.

Además de no tener a Pau Gasol, Scariolo tampoco pudo contar con Alex Abrines para un partido donde España se alejó del gran arranque de sus dos primeros partidos, algo desconectada por medirse al teórico rival más débil del grupo, que intentó aprovechar la inicial relajación apoyado por su entusiasta público.

La actual campeona amenazó al principio con acierto exterior. Tres triples de Pierre Oriola, sustituto del líder del equipo en el quinteto, Ricky Rubio y Juan Carlos Navarro, abrieron una pequeña primera brecha (11-5), pero a partir de ahí, el combinado nacional no terminó de encontrar su ritmo. Así, las pérdidas, los fallos en el triple y cierta precipitación dieron aire a una Rumanía que incluso se llegó a poner por delante antes del final del primer parcial con un triple de Moldoveanu, el mejor de los suyos, (18-19).

España decidió elevar el nivel en su intensidad defensiva y su rival empezó a encontrarse con serios problemas para anotar. Un triple de Niculusco mantuvo, de todos modos, las estrecheces en el marcador (23-22, min.14). Los españoles apabullaban en los tableros, pero no sacaban partido a esta opción, lastrados por su errores en el lanzamiento, lejos de los porcentajes de los dos primeros días.

PARCIAL CLAVE EN EL SEGUNDO CUARTO

Rumania apenas dejaba correr el contragolpe a los de Scariolo, pero sus propias carencias ofensivas, acuciadas por la mejoría atrás de España provocó el primer despegue serio. Un parcial de 13-0 castigó la debilidad rumana (38-24, min.19) y, tras un triple de Juancho Hernangómez, el actual bronce olímpico pudo irse al descanso con cierta tranquilidad (41-27).

Tras el paso por vestuarios, el panorama no cambió. La selección española no se relajó y continuó con intensidad en defensa, con Scariolo realizando rotaciones y repartiendo los esfuerzos para que no se bajasen los brazos. Rumanía no salió con la lección aprendida y nuevamente mostró sus carencias, dejando irse a su rival claramente en el marcador y sin encontrar el camino al aro (23 puntos tras el descanso).

Además, volvió el acierto a nivel ofensivo y España recuperó sus mejores números en esta faceta para rozar la treintena de puntos en el tercer parcial para sentenciar el partido. La actual campeona no pensó en Croacia y apoyado en la ambición de los más nuevos continuó martilleando a la modesta anfitriona.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 91 - RUMANÍA, 50 (41-27, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Rubio (8), Navarro (8), San Emeterio (4), Oriola (11) y M.Gasol (11) --cinco inicial--; Rodríguez (7), J.Hernangómez (18), W.Hernangómez (9), Sastre (10) y Vives (5).

RUMANÍA: Mandache (3), Paliciuc (3), Moldoveanu (15), Baciu (5) y Kuti (-) --cinco inicial--; Petrisor (-), Nicolescu (6), Calota-Popa (6), Nicoara (2), Cate (2), Torok (2) y Olah (4).

--PARCIALES: 21-19, 20-8, 29-8 y 21-15.

--ÁRBITROS: Michaleides (SUI), Gurion (ISR) y Krejic (SLO). Eliminaron por faltas personales a Paliciuc.

--PABELLÓN: Polyvalent Hall de Cluj-Napoca.