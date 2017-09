Nik Caner-Medley: "Landesberg es un jugador con mucho talento y muy inteligente"

5/09/2017 - 13:28

El ala-pívot estadounidense Nik Caner-Medley está satisfecho con el juego" del Movistar Estudiantes, un equipo que cuenta con "muy buenos jugadores jóvenes" y con refuerzos de calidad como Sylvan Landesberg, "un jugador de mucho talento y muy inteligente".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Hay muy buenos jugadores jóvenes, me gusta el juego del equipo. Por ejemplo Darío (Brizuelo), Víctor (Arteaga) que es un grande con mucho talento, Edgar (Vicedo) que es muy atlético y buen tirador. Escuchan y trabajan muy fuerte todos los días. Cuando los jóvenes trabajan así de bien, no puedes pedir más", comenta Caner-Medley en una entrevista a la web colegial.

Además, el equipo ha fichado a Sylven Landesberg, un jugador con experiencia en Euroliga y con el que coincidió en su paso por el Maccabi. "Sé que es muy bueno, un buen tirador con buenos porcentajes, trabaja fuerte. Es un jugador muy agresivo en ataque, muy buen tirador, fuerte y va bien con las dos manos. Es muy difícil de defender en el 1 contra 1", indica.

"Para nosotros será el anotador, seguro, es un jugador con mucho talento y muy inteligente. Además es muy buena persona y trabaja duro siempre", añade el ala-pívot de su compañero.

Además, Caner-Medley da el papel de "líderes" al base Omar Cook y al pívot Sitapha Savané, y recuerda que ya coincidió con el técnico Salva Maldonado en su paso por el Gran Canaria. "Sé cómo es su juego", asevera el estadounidense.

Sobre la temporada, remarca que "primero" deben centrarse en "ganar los partidos de la previa de Champions League". "Es diferente, son muchos aviones a diferentes países, menos tiempo de recuperar y de entrenar, y eso es difícil, pero es muy bueno porque el equipo compite en Europa y jugamos más partidos", admite.

El americano, que ha vuelto seis años después al conjunto madrileño, asegura que está "muy contento" por un retorno que estaba entre sus objetivos. "Es mi duodécimo año en Europa y quería jugar otra vez en Estudiantes. Cuando me fui en 2011, le dije a Javier (Cabrerizo) que en 6-7 años regresaría, que lo tenía planeado. Más tarde hablaba con mi agente y le decía que querría volver en 2 ó 3 años", apuntó.

"Me encanta Madrid. Para mí, el baloncesto es mi amor, los últimos 6 años he tenido la oportunidad de hacer dinero en Astana, Maccabi, Málaga, Mónaco, Valencia. Tengo inversiones en Estados Unidos y todo va bien. Ahora quiero jugar donde hay pasión, recuerdo a los aficionados de aquí y me encanta", sentencia Caner-Medley.