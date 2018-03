Baloncesto/Euroliga.- Sito Alonso (DKV Joventut): "Lo que más me preocupa es nuestro equipo"

12/11/2008 - 18:37

El entrenador del DKV Joventut, Sito Alonso, comentó hoy que lo que más le preocupa del partido de mañana contra el Alba Berlín correspondiente a la cuarta jornada de Euroliga es, precisamente, su equipo.

BADALONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Ahora mismo lo que más me preocupa es nuestro equipo, que se ha llevado dos mazazos importantes a nivel psicológico. Ahora lo único que buscamos es que el equipo se recupere psicológicamente y que sean capaces de afrontar los dos próximos partidos", comentó al respecto.

Además, calificó de máxima complicación dichos encuentros por ser fuera de casa. "Los dos los jugamos fuera de casa y no tendremos el apoyo de la afición, vamos a ver si somos capaces y para ello estamos trabajando", aseguró el entrenador verdinegro.

Sobre el rival de mañana, el Alba Berlín, comentó que también "tiene la obligación de ganar". "Aunque también nosotros la tenemos, ya que queremos optar el intentar pasar a la siguiente fase y al perder contra el Fenerbahçe nos obliga a ganar. El Alba juega en su pista, son los organizadores de la Final Four, cuentan con un pabellón nuevo con capacidad para catorce mil personas, lo que les obliga a no perdonar y ganar el partido, por nuestra parte vamos a intentar que eso no pase", manifestó.

Por otro lado, el capitán del equipo de Badalona, Pau Ribas, habló de la preocupación existente en la plantilla por las dos derrotas consecutivas. "Para nosotros es preocupante no haber ganado los dos últimos partidos, ya que los partidos se ganan al final. Si jugamos bien muchos minutos pero al final juegas mal, entonces puedes perder cualquier partido, que es lo que nos está pasando últimamente", lamentó.

En cuanto a las bajas del equipo, importantes al tratarse de Ricky Rubio y Pops Mensah-Bonsu, comentó: "Tenemos bajas, pero si llegas agotado al final tienes que estar más fuerte mentalmente y centrado para jugar de forma diferente y ganar el partido", aseguró.

De la derrota en el partido contra el Fenerbahçe Ulker valoró que puede ser menos dolorosa si se gana mañana en Berlín. "Nos puede hacer menos mal si en Berlín conseguimos un buen resultado, creo que tenemos opciones, se trata de una pista en la cual podemos volver a ser nosotros mismos. Hay que obtener una victoria fuera de casa para mejorar posiciones en la clasificación", añadió.