Sastre: "Si tengo algún rol en este equipo es aportar todo en defensa"

6/09/2017 - 22:48

El jugador de la selección española Joan Sastre se mostró muy satisfecho con el papel que está desempeñado en el combinado nacional durante el Eurobasket al ser el hombre más utilizado por el seleccionador Sergio Scariolo y aseguró que si tiene "algún rol en este equipo" es el de "aportar en defensa".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Si algún rol tengo en este equipo es aportar todo en defensa. Para eso siempre estoy preperado. Scariolo ya me lo dijo antes de venir y es verdad que tengo que ser importante en el tramo final. Si me decís hace un par de meses ni me lo creería", dijo en relación a su importancia en el esquema de la selección española.

"Esto quiere decir que aporto cosas y espero que siga así hasta el final. Por supuesto que sube la moral. Estar aquí ya era un sueño, pero disputar tantos minutos como ahora ni lo pensaba", añadió el alero del Valencia Basket.

Preguntado por el choque ante Hungría de este jueves, Sastre dijo que deberán "mejorar" algunos aspectos con tal de "corregir errores" y llegar bien al cruce del domingo. "Ojalá no haya lesiones, pero hay que tomárselo como un partido más y aprovecharlo para mejorar y corregir errores y llegar lo mejor posible al cruce".

"No sé quién es mejor o peor que nos toque si Letonia o Turquía, pero cualquiera será un buen rival. Nos lo pondrán difícil, pero nosotros estamos haciendo un gran trabajo y estaremos preparados para jugar contra quien nos toque", añadió sobre el posible rival en el primer cruce del campeonato.

Por último, Sastre elogió a Pau Gasol, que está muy cerca de convertirse en el máximo anotador en la historia del Eurobasket. "Es el mejor jugador de Europa y es de los mejores del mundo. Lo ha demostrado todo durante toda su carrera. Es leyenda viva y ojalá no se retire nunca", finalizó Sastre, que agradeció mucho que "dé consejos" y "ayude" a los compañeros.