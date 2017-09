Abrines: "Es un día muy triste para mí"

7/09/2017 - 22:11

El jugador de la selección española Álex Abrines lamentó tener que decir adiós al Eurobasket tras lesionarse en el segundo partido de la fase de grupos y aseguró estar "muy triste" por despedirse de sus compañeros y el cuerpo médico, con quienes no ha podido sentirse "más arropado" en estos días de concentración.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Es un día muy triste para mí, tengo que abandonar el Eurobasket", dijo Abrines en un vídeo que hizo público la Federación Española de Baloncesto (FEB). "Me he sentido muy a gusto con los compañeros, que son mi familia, y también con el staff, el cuerpo técnico y los médicos. No me he podido sentir más arropado", señaló el jugador de los Thunder.

"Pero ha llegado el momento de decir adiós. Ahora quiero mandar mi ánimo al equipo porque se lo merece todo. Estaré animando como si fuera un jugador más y como todo español, a ganar el oro", finalizó Abrines, que abandonará la concentración este mismo jueves.