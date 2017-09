Gerard Jofresa competirá en el concurso de triples El Corte Inglés de la Supercopa Endesa

16/09/2017 - 15:58

Gerard Jofresa, de 16 años e hijo del ex jugador Rafa Jofresa, se ha convertido este sábado en el primer concursante popular de la historia que participará en el concurso de triples El Corte Inglés que se disputará el 23 de septiembre, justo antes de la final de la Supercopa Endesa en Gran Canaria, después de ganar el concurso organizado por KIA en el pabellón GoFit de Madrid.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El evento acogió a 100 participantes que debían superar tres rondas para proclamar al mejor triplista de España, título que se llevó Gerard Jofresa. El joven catalán superó la primera ronda para después sumar 19 en la fase final y cerrar su título con 22 tantos en la final ante Álvaro Ogueta, que se quedó en 10 tras clasificarse con una ronda de desempate, donde terminó con 23 puntos.

Las normas del concurso fueron las habituales y son las que Gerard Jofresa se encontrará en el Gran Canaria Arena, ya que las rondas eran de 60 segundos con cinco carros de cinco pelotas, cuatro normales de un punto y una bicolor que valía doble. Además, aquí el ganador tenía que anotar al menos 15 puntos en alguna de las rondas para poder viajar a la Supercopa Endesa, que se disputará este 22 y 23 de septiembre.

"Tengo mucha ilusión por haber ganado y poder ir a Gran Canaria para disfrutar de las mejores estrellas de la Liga Endesa. Fue inesperado llegar hasta aquí y estoy muy contento. Quiero ver a Carroll, me encanta su mecánica. He estado entrenando bastante, mi club, el Mataró, me ha ayudado mucho", indicó el campeón del concurso.