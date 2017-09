Scariolo: "Queremos terminar el campeonato con la cabeza alta"

16/09/2017 - 19:58

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, dejó claro la intención del equipo de colgarse una medalla ante Rusia (domingo, 16 horas) y "terminar el Eurobasket con la cabeza alta" tras la derrota con Eslovenia en semifinales.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Creo que nos hemos recuperado bien, primero intentando recuperar anímicamente al equipo y después entrando en materia ante el rival. Tenemos que mostrar nuevamente nuestro mejor nivel, dureza, tensión competitiva... Nos gustaría terminar este campeonato con la cabeza muy alta y ojalá podamos regalar a Juan Carlos Navarro, a nosotros mismos y a la afición un gran triunfo", valoró.

En relación al escolta del Barça, el técnico italiano quiso manifestar su "emoción" por la despedida de un "magnifico jugador, persona y compañero" después de una larga trayectoria.

"He compartido momentos muy buenos y otros no tanto, pero en esos menos alegres me ha demostrado cómo se comporta un gran deportista. Pero la coincidencia con el partido más importante nos ocupa al 100% y queremos afrontarlo como siempre lo hemos hecho, con un equipo unido", dijo.

Además, el seleccionador español explicó las virtudes de Rusia para poder afrontar la lucha por el bronce: "Shved recibe muchas faltas, de una forma muy lista, da muchas asistencias. Está en un momento extremadamente dulce y no recuerdo cuando lo había visto de forma tan continuada", avisó Scariolo.

"Mozgov es un grandísimo factor defensivo. Tiene una capacidad y una energía tremenda. Muy pocos jugadores europeos lo tienen", destacó. "Estaría muy bien que no jugara tanto por su capacidad tremenda en la cancha", añadió sobre las virtudes del conjunto ruso.