Patricia Cabrera participará en el concurso de triples de la Supercopa Endesa

18/09/2017 - 11:20

Patricia Cabrera, escolta del Star Center-Uni Ferrol, será una de las participantes del Concurso de Triples El Corte Inglés que se disputará el próximo sábado en la Supercopa Endesa de Gran Canaria.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La escolta canaria, de 1,72 de altura y 26 años, es una especialista en el tiro que ostenta el récord de triples de la Liga Femenina. Lo consiguió durante la temporada 2014-15, cuando hizo un 10 de 14 vistiendo la camiseta del Gran Canaria 2014 en un partido ante el Zamarat. No era su primera vez alcanzando esas cifras, ya que en el campeonato de España cadete ya había hecho un 10 de 12.

"Creo que será una emoción muy buena. Puedo pensar mil situaciones que puedan suceder pero no lo sé, y si pienso en ello me entran nervios. Va a ser muy grande entrar en el Gran Canaria Arena con toda la afición y mi familia", explicó Cabrera en declaraciones facilitadas por la ACB.

A pesar de ello, la canaria se ve con opciones de hacer algo importante. "He estado entrenando y sé que las tengo. Me veo con opciones. Después, sí que puede tener mala suerte y que no meta lo que tenga que meter, pero iré a por todas", prometió.

Cabrera se une a Gerard Jofresa como participantes confirmados para el concurso de triples. Jofresa se impuso el pasado sábado en la fase final del concurso popular organizado por Kiaenzona.com. En los próximos días se conocerán al resto de competidores.