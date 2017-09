Pablo Zarzuela: "Quiero ir a Tokio siendo mejor jugador que en Río 2016"

El jugador español de baloncesto en silla Pablo Zarzuela asegura que sigue "recordando cada día" la histórica medalla de plata lograda hace un año en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, un éxito que sueña con intentar repetir dentro de tres años en Tokio, una cita a la que quiere ir "siendo mejor jugador" que en la ciudad brasileña, mientras que mostró su deseo de que el cambio de seleccionador sea "para bien".

"La plata de Río la sigo recordando cada día. Tengo la medalla en el salón de mi casa y cada día me acuerdo de experiencias o de algún partido. Lo vivo como si hubiese pasada ayer y se me sigue poniendo el vello de punta. Fue la sensación de haber cumplido un sueño y de que el deporte te ha devuelto un poco lo que tú le has intentado en dar en tanto tiempo", expresó Zarzuela tras acudir este martes al acto de renovación de Sanitas con el COE y el CPE.

En este sentido, dejó claro que, "sin duda", ahora se tiene "más en cuenta" al baloncesto en silla, sobre todo para actos como el del martes que les dan "visibilidad". "Se nota que la gente nos sigue más en las redes y la difusión que tenemos por el gran éxito que tuvimos en Río de Janeiro", añadió.

"Tres Ligas, tres Copas, tres Euroligas, un Mundial y un Europeo", aseveró preguntado por el camino que les queda hacia Tokyo 2020. "Queda mucha competición por medio, pero yo sigo con una ilusión enorme y se pone el vello de punta por Tokio porque quiero ir y siendo mejor jugador que en Río. Sigo trabajando para mejorar esos puntos débiles e intentar ayudar si el seleccionador cree conveniente llevarme. Esa es mi metodología y el camino porque no conozco otro", subrayó el jerezano, una de las estrellas del combinado nacional.

Sin embargo, en la capital japonesa no estaría como técnico José Manuel Artacho, encargado de dirigirles el pasado verano y sustituido por Óscar Trigo de una forma un tanto sorprendente. "Seguíamos en la línea de los últimos años y parecía presagiar que todo sería continuista, pero la Federación y el Comité han decidido que haya un cambio y si es para bien, que ojalá, nosotros encantados", remarcó,

Artacho es además su entrenador en el Ilunion y por ello a Zarzuela no le parece "bien" hablar con él de algo que "también le tiene que hacer daño". "Había puesto ilusión por los éxitos que habíamos conseguido y no quiero hablar de ese tema con él, pero sí darle mi apoyo y reconocimiento a su trabajo", señaló.

A Trigo también le conocen porque les dirigió en los Juegos de Londres. "Óscar es un seleccionador que ya tuvimos antes y nos conoce mucho y nosotros a él. Es diferente, con otra metodología y quizás pueda ayudarnos a conseguir más éxitos, el futuro lo dirá. A mí me parece un buen entrenador", afirmó el andaluz.

Por otro lado, después de una temporada donde lo ganaron todo a nivel de clubes, Zarzuela tiene claro que esta que está a punto de comenzar la afrontan con "responsabilidad" por verse "un poco casi en la obligación de igualarla". "Tenemos que seguir luchando por lo mismo. El problema es que cuando ganas varias veces la gente se acostumbra y cuando no lo logras es un fracaso y un segundo puesto no lo es. Existe responsabilidad, pero también ilusión por seguir creciendo y mejorando y vamos a ir a por todas las competiciones", advierte.

El internacional tampoco cree que en España haya desigualdad respecto al Ilunion. "Por presupuesto a lo mejor sí, pero no por calidad de jugadores porque al final juegan cinco. Albacete tiene un presupuesto diferente al nuestro y nos lo puso crudísimo en la Final Four de la Liga. Creo que ha sido el mejor partido que se ha jugado en España. Albacete, Bilbao o Valladolid pueden darle un susto a cualquiera", apuntó.