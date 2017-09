Garbajosa: "Vamos a convocar a los jugadores de Euroliga"

20/09/2017 - 16:50

El presidente de la FEB deja clara su postura a dos meses de que se inaugure el sistema de ventanas FIBA "Unos pocos clubes no pueden someter a su voluntad al resto del baloncesto mundial"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha avanzado que van a "conformar la mejor selección posible" para el sistema de ventanas FIBA que comenzará en noviembre y que eso pasa por "convocar a los jugadores de Euroliga", dejando clara su firme postura de "defender al estandarte del baloncesto español", dentro del conflicto FIBA-Euroliga, y que esperan contar con el "apoyo total" del CSD.

"Como siempre, vamos a conformar la mejor selección posible y eso pasa por convocar a los jugadores de Euroliga. La Euroliga ha dicho pública y privadamente que no piensa parar la competición y que los jugadores son libres de decidir dónde van a jugar. Nosotros estamos obligados a defender los intereses del baloncesto español y la selección española es su gran estandarte. Las selecciones son el motor del baloncesto español y por eso vamos a conformar el mejor equipo posible", avanzó Garbajosa en una entrevista concedida a Europa Press.

El presidente de la FEB apuntó que, a la hora de adoptar esta postura, espera contar con el "total apoyo del Consejo Superior de Deportes, como ha demostrado su presidente acompañando a las selecciones absolutas en los Campeonatos de Europa de este verano"."Esperemos que nos ayude a que los jugadores puedan tener la libertad de venir a la selección", deseó, recordando que la legislación refuerza su posición.

"Nunca vamos a hacerle daño a un jugador, jamás, y menos yo, que soy del gremio hasta hace cuatro días, pero la Ley del Deporte nos ampara y estoy seguro y convencido de que el CSD va defender la participación de los jugadores que sean convocados por la selección española porque estamos en una situación muy incómoda", reconoció.

Garbajosa afirmó que "es importante el trabajo de los clubes y las federaciones autonómicas y el resto de agentes", pero que "el verdadero estandarte del baloncesto español son las selecciones absolutas y las audiencias así lo dicen".

"La semifinal europea contra Eslovenia tuvo 3,8 millones de espectadores y un partido que se decidió en los primeros minutos ante la República Checa tuvo más de un millón de espectadores. Esta selección engancha, la gente viere verla", dijo, subrayando la importancia de la fase de clasificación para el Mundial 2019 que España abrirá ante Montenegro (23 noviembre) y Eslovenia (26 noviembre), coincidiendo con la novena jornada de la Euroliga que disputan cinco clubes españoles (Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia, Valencia Basket y Unicaja).

"SI NO VAMOS AL MUNDIAL, TENEMOS UN SERIO PROBLEMA"

"Tenemos que clasificarnos sí o sí para el próximo Mundial porque es la competición que clasifica para los Juegos Olímpicos. Si no nos metemos en el Mundial, el baloncesto español tiene un serio problema, no nos engañemos. Por ello, Sergio Scariolo y la dirección deportiva decidirán quiénes son los 12 que pueden hacer mejor papel en estos partidos", reiteró.

Sumando los que militan en la NBA, cuya presencia ya está descartada durante todo el sistema de ventanas, y los enrolados en la Euroliga, el presidente de la FEB recordó que hay 29 jugadores a los que la selección debería renunciar si no adoptara esta postura.

"No he hablado con otras federaciones nacionales de este tema, pero intuyo que van a convocar a sus mejores jugadores y algunos de ellos están jugando en clubes españoles", avisó el exjugador del equipo nacional, quien no puede "entender que no se puedan conjugar todos los agentes" en este largo conflicto que protagonizan FIBA y Euroliga.

"El calendario de las ventanas se decidió antes de la ampliación del calendario de la Euroliga. ¿Quién ha invadido a quién? Porque las ventanas ya estaban. Por ley, cuando a un jugador le convoca su selección nacional tiene la obligación de ir. Y nosotros tenemos la obligación de convocarles delante de nuestros aficionados y de nuestros patrocinadores", recordó.

"UNOS POCOS CLUBES NO PUEDEN IMPONER SU VOLUNTAD AL RESTO"

En este sentido, destacó que "la FIBA anunció este sistema de ventanas hace varios años". "¿Es perfecto? Probablemente no aunque tiene cosas buenas, pero es el que es y una de las mayores obligaciones de la FEB es que la selección esté en todas las grandes competiciones internacionales", agregó.

"La FIBA, con sus aciertos y sus errores, defiende el interés general del baloncesto en el mundo. Es muy complicado de asumir que una serie de clubes muy importantes, pero pocos, impongan su voluntad a la de todo el resto del baloncesto español, europeo y mundial. No puede ser que encima de la FIBA intenten situarse una serie de equipos con un interés privado y económico. El interés global no puede estar debajo del interés de unos pocos, es de sentido común", reflexionó.

En cualquier caso, Garbajosa dijo que lo que "más feliz" le haría será que "llegara a un acuerdo entre la FIBA y la Euroliga" para que todos los involucrados pudieran "convivir". "Pero me cuesta ver una solución de aquí a noviembre, lo veo complicado. Ojalá me equivoque. La solución la veo a través de un diálogo. Si no se consigue, nosotros defenderemos a la selección española", lanzó.

"¿Por que la selección convoca a tanta gente y tiene las audiencias que tiene? Porque los jugadores que tiene, pero también porque es una fábrica continua de buenas noticias. Tenemos que conseguir que el baloncesto español sea una gran selección y ahora mismo, con todas las cosas que hay encima de la mesa, no lo estamos consiguiendo", lamentó.

En definitiva, el presidente de la FEB ansía "una solución global para el baloncesto porque, si no, se van a ir poniendo parches". "Es como la manta corta; si te tapas una parte, se te destapa la otra. Queremos alcanzar una estabilidad", pidió, añadiendo que este problema es el más acuciante, por encima del que vive la ACB.

"Por supuesto que es importante el número de equipos que tiene la ACB, pero no es lo más urgente. Lo más urgente es la convocatoria de la selección que hay que dar a un mes vista. El tema de la ACB es importantísimo, pero tenemos todo un año para decidirlo. Lo que urge es esto", zanjó.