Laso asegura que su renovación con el Real Madrid "más o menos está"

20/09/2017 - 20:08

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, recalcó que su renovación con el club blanco "más o menos está" y se mostró feliz por su larga permanencia en un banquillo donde su obsesión era crear "una identidad como equipo y club".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"¿Qué dijo Zidane de la suya? ¿Qué más o menos está? Pues lo mismo para mí", señaló con una sonrisa Laso en rueda de prensa previa a la Supercopa Endesa.

El vitoriano deseó que "ojalá" pueda estar mucho tiempo en el conjunto madridista, al que llegó en 2011. "Cuando fiché aspiraba a estar mucho tiempo como entrenador y desde el primer día no pienso mucho en el futuro, pero al final cuando, en líneas generales, haces un trabajo bien lo normal es que sigas haciéndolo", remarcó.

"Hemos intentado tener una identidad como equipo y club que me obsesionaba un poco más allá de resultados, que son muy importantes aquí", prosiguió Laso, feliz de que el trabajo vaya "saliendo". "Cuando un jugador tuyo (Luka Doncic) sale elegido en el quinteto del Eurobasket no es por los últimos 15 días, has tenido que trabajar mucho y hay mucha gente detrás con un gran trabajo para que un jugador nuestro esté a gran nivel. Dentro de este equipo muchos han crecido como jugadores y me siento orgulloso", aseveró.

Por otro lado, comentó que no tiene "mucha opinión" sobre las polémicas 'ventanas FIBA' de partidos clasificatorios para el Mundial, pero dejó claro que tiene partidos "esos días". "No me interesan como entrenador del Real Madrid. ¿Habéis sacado la cuenta de cuántos de la última selección pueden jugar las ventanas? Ninguno", recordó.

"El problema, entre comillas, lo tiene el seleccionador, pero me gustaría por el bien del baloncesto y de este deporte pudiera jugar siempre los mejores y en su mejor condición. Si el Real Madrid tiene partido, lo normal es que juegue su partido. ¿Marc Gasol va a venir? Creo que no", zanjó.