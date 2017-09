Laso: "No he tenido un verano agradable, pero no se va a ir al mercado por ir"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, reconoció que no ha tenido "un verano agradable" por los percances físicos de los internacionales de su equipo, entre ellos el de gravedad de Sergio Llull, aunque puso por delante al conjunto por encima de la importancia del base, mientras que resaltó que la Supercopa Endesa es "un torneo oficial" y que su única idea es intentar conquistarla.

"No he tenido un verano agradable", confesó Laso este miércoles en rueda de prensa previa a la Supercopa Endesa, donde dejó claro que por la "trayectoria" del club en los últimos años no se va "ir al mercado por ir" para paliar la ausencia de Llull.

El vitoriano remarcó que dan "mucha importancia a los jugadores" y que el de Mahón "la tiene", aunque restó importancia a lo sucedido. "Se ha lesionado, no se ha muerto. Son cosas que pasan y va a volver y más fuerte, pero lo que te va a hacer fuerte no es un jugador por venir ahora porque lo más importante es el equipo", admitió.

"Siempre miramos el mercado, pero también valoramos mucho lo que tenemos y creo que tenemos una gran plantilla. La lesión de Sergi es un inconveniente, pero que nos obligue a fichar mañana sería un error y si no hace falta no se fichará", añadió el preparador madridista que tampoco cree que por la ausencia del menorquín tenga que "cambiar el equipo", aunque harán "cosas diferentes".

En cuanto a Luka Doncic, lesionado en la final del Eurobasket, confirmó que "está con el tobillo hinchado" por culpa de un "esguince fuerte, pero no tiene ninguna lesión grave". "Llegó el martes, le hemos valorado, le han empezado a tratar y siendo el partido el viernes no te puedo asegurar que pueda jugar. Si le preguntas a él te dirá que va a jugar, normal, pero creo que hay que ver un poco la evolución en estos dos días", aseveró.

A pesar de todo, Laso consideró que la pretemporada "ha ido bien" y que ha podido contar "con un grupo importante desde el inicio". "Hemos incorporado gente joven y nueva, pero que ya había estado con nosotros como Santi (Yusta) y 'Facu' (Campazzo), a excepción de Causeur, que vino antes porque se lesionó con Francia. Nos ha venido muy bien para poner bases", comentó.

"Hemos tenido a jugadores importantes en el Eurobasket que llegan tarde, pero eso es algo que ya conocemos y sabemos que las pretemporadas ya casi no existen. Me hubiera gustado tener a todo el mundo y no tener tantos percances, pero estoy contento por como hemos ido trabajando, con cosas buenas y malas también", subrayó.

El técnico del conjunto blanco celebró que jugadores cedidos como Yusta o Campazzo hayan "crecido mucho" y puedan ser "muy importantes en un calendario tan exigente" como el que tendrán que afrontar y que les obliga a tener una "plantilla más larga".

En este sentido, apuntó que el año pasado fue "un poco de aprendizaje" por la inclusión del nuevo formato de la Euroliga, que les hizo jugar "85 partidos". "Aspiramos ahora a jugar muchos porque significará que el equipo compite hasta el final y necesitamos que la gente esté preparada siempre para jugar", advirtió.

"Un jugador del Real Madrid lo primero que sabe es que ponerse esta camiseta significa muchas cosas y Pablo Laso no debe convencerle de que está en un gran club y que debe competir por todo porque ya lo sabe", agregó Laso, que puntualizó que tener muchos jugadores que ya le "conocen" es importante y que "han pasado dos meses para saber las cosas buenas y malas del año pasado".

"LA TEMPORADA PASADA FUE INCREÍBLE"

Al exjugador la temporada pasada le pareció "increíble". "Ganamos el 75 por ciento de los partidos y a un equipo NBA (Oklahoma City Thunder) y me fui muy jodido por la semifinal perdida en la 'F4' y la derrota en la final de la Liga Endesa", recalcó.

"Debe valernos para aprender qué hacer mejor en esta, intentar llegar más frescos al final y tener ese gen competitivo hasta el último momento, que es complicado con tantos partidos y un calendario tan exigente. Necesitábamos algo de sangre nueva y tenemos gente joven y agresiva en posiciones que nos pueden dar un cambio que no teníamos, cosas a las que estamos obligados a mejorar", detalló.

El primer objetivo es la Supercopa Endesa, donde el viernes se medirán al actual campeón y anfitrión, el Herbalife Gran Canaria. "Para mí, es un torneo oficial y si el Real Madrid no piensa en ganar...", avisó.

"En mi cabeza sólo está el partido del viernes. Jugamos ante el actual campeón, que juega en su campo, que está haciendo una pretemporada buena, con casi todos sus jugadores, y que está jugando muy bien. Ya el año pasado le veía favorito y acerté, pero ¿significa eso que tiro la Supercopa? Ni muchísimo menos, pienso que vamos a ganarla y vamos convencidos de que tenemos que intentar ganarla. Hacerlo o no, no va a variar mi trabajo para el resto del año", sentenció.