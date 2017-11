Sito Alonso: "Maccabi es una buena prueba para ver si tenemos dureza"

22/11/2017 - 16:05

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este miércoles que la visita del Maccabi FOX Tel Aviv al Palau Blaugrana de este jueves, en la novena jornada de la Euroliga, es una "buena prueba" para ver si su equipo tiene dureza como local ya que su rival juega al "límite" en cuanto a intensidad y dureza.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"Vamos a ver si sacamos el mismo rendimiento continuo durante muchos minutos. Se va a notar, vais a ver que lo que digo del Maccabi es una realidad absoluta, no se puede ser más duro. Juegan al límite y exige una concentración máxima y una dureza que es buena prueba para ver si la tenemos, y hay que tenerla en casa", apuntó en atención a los medios.

De ahí que vea el siguiente partido "muy complicado". "Juegan al límite de dureza y su uno contra uno defensivo es muy duro, tiene interiores que no permiten canastas fáciles en ningún momento y que colapsan de una manera inteligente y física que hace difícil el pase extra y a parte de igualar la intensidad tendremos que ser inteligentes", aseveró el preparador azulgrana.

El madrileño también destacó el poder anotador de Michael Roll, con un 10/20 en triples. "Me ha sorprendido, ha tenido papeles importantes en su carrera, en España o Turquía, tiene una característica que es su tiro, pero en este equipo pone el criterio a la hora de tirar, y está muy bien resguardado a nivel defensivo por el nivel físico de la plantilla", esgrimió.

Las dos victorias seguidas ante Valencia Basket, en Euroliga y Liga Endesa, puede que afecten en positivo a su equipo, a nivel mental cuanto menos. "Imagino que el equipo estará mejor pero creo que debe acostumbrarse a cuando pierde reaccionar inmediatamente y cuando gana a seguir el proceso de trabajo y la línea que tenemos que seguir para ser mejores. Maccabi está haciendo las cosas muy bien, hablamos de un rival en estos momentos muy peligroso", avisó.

De todos modos, afirmó que su filosofía es la de quitar presión al jugador ante partidos así. "Invito a los jugadores a que se concentren y que cualquier tipo de presión debe ser para el entrenador. Ellos deben trabajar para hacer las cosas bien. El resultado se va a ver al final. Si han conseguido o no lo pedido, el tener buen rendimiento, yo rendiré cuentas con ellos. Lo que tienen que hacer es espabilar siempre para ser mejor", argumentó.

Preguntado por las 'ventanas FIBA', celebró que los jugadores optaran por seguir en el Barça. "Entrando en sus cabezas es difícil, la selección siempre es importante, pero la situación, estar en el primer año, el proyecto o reto les ha invitado a muchos a pensar que era importante para el equipo que estuvieran aquí. Los jugadores en el 'roster' tienen claro que quieren seguir ayudando al equipo porque lo necesitamos", manifestó.

"No sé quién se lo comentaría, obviamente al cien por cien que Sito Alonso no, eso es imposible porque no se lo prometo a ningún veterano, no se lo voy a prometer a Kurucs", respondió a la petición del jugador desde Letonia de tener 10-15 minutos en ACB según le habían prometido. "Creemos que el filial es muy bueno para su formación. Es jugador de futuro, de proyecto del club y va a tener el máximo rendimiento en cuanto a trabajo para que pueda triunfar aquí", auguró.