Albert Oliver: "Es extraño estar aquí a mi edad, pero estoy encantado"

22/11/2017 - 16:43

El base de la selección española Albert Oliver ha reconocido que "es un poco extraño" que su debut en el equipo nacional se vaya a producir con 39 años, pero ha apuntado que está "encantado" y que tiene "muchas ganas de hacerlo lo mejor posible" en los partidos contra Montenegro y Eslovenia.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Me puse muy contento cuando me lo dijeron y también me quedé algo sorprendido. Es un poco extraño estar aquí a mi edad, pero estoy encantando desde el primer día. Tengo muchas ganas de hacerlo lo mejor posible", dijo Oliver ante la prensa en Guadalajara, donde está concentrada la selección.

"Estoy encantando de estar aquí, muy contento, pero sobre todo con ganas de competir y de ganar", añadió el jugador del Herbalife Gran Canaria, reconociendo que están recibiendo "mucha información" estos días. "Somos un equipo nuevo y estamos con muchas cosas en muy pocos días. Estamos intentando asimilar todo lo mejor posible y esperando a que llegue el viernes para jugar", agregó.

En este sentido, el jugador más veterano del equipo dijo que son conscientes de la importancia de los próximos duelos. "Sabemos la camiseta que defendemos y sabemos que nos jugamos mucho. Debemos dar el máximo e intentar ganar, luego si lo hacemos o no es otra cosa, pero hay que estar muy ilusionados", pidió, antes de analizar lo que les espera en Pogdorica.

"Sabemos que ya no quedan entradas y que el pabellón estará lleno. Es un país muy aficionado al baloncesto y viviremos una experiencia bonita. Algunos en Eurocup ya hemos vivido experiencia de estas en Turquía o en otros campos. También se puede disfrutar en estos ambientes", resaltó.