Laso: "Para mejorar necesitas descansar y esta semana lo hemos hecho"

23/11/2017 - 16:52

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció que dentro de un calendario exigente necesitaban "un poco de aire" como el que han podido coger en esta semana porque para "mejorar necesitas descansar", sobre todo de cara a afrontar "un partido de altísimo nivel" en el OAKA ante un Panathinaikos al que lidera un "desequilibrante" Nick Calathes.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Necesitábamos un poco de aire y tener la sensación de poder trabajar. Para mejorar necesitas descansar y poder entrenar con ritmo y esta semana lo hemos hecho y la que viene también tendremos unos días. Era un momento bueno para consolidar alguna situación sobre todo con algún jugador nuevo", expreso Laso este jueves ante los medios.

El vitoriano, que confirmó que pierde a Jeffery Taylor por "un problema muscular", celebró haber roto la racha con las victorias ante Unicaja y Real Betis Energía Plus. "Tengo la sensación de que en este momento de la temporada me preocupa más la sensación de crecimiento a que tengamos confianza solo por las victorias y no perderla por tener derrotas", admitió.

Ahora, dentro de una situación "bastante absurda" como la de las ventanas FIBA y los partidos de selecciones, el equipo madridista vivirá "un clásico de Europa, un partido de altísimo nivel" ante un Panathinaikos frente al que tendrán que "hacer las cosas muy bien" si quieren ganar. "Tendremos que controlar el ritmo del partido, que será muy importante", advirtió.

"Es un equipo muy atlético, físico y que impone un ritmo muy alto, con sólo dos jugadores, Auguste y Vougioukas, que no tiran de tres puntos. El resto son jugadores con mucha capacidad de anotación tanto de fuera como en uno contra uno", prosiguió Laso.

El técnico madridista insistió que el 'PAO' es "muy completo" y que cuenta "con una plantilla muy larga, donde siempre aparece un jugador importante". "Tienen uno desequilibrante como Calathes, que marca el ritmo del partido. El equipo está bien entrenado y tengo mucho respeto por Xavi Pascual", confesó.

Y sobre el ambiente que se encontrarán en el OAKA, recordó que "el campo no gana partidos pero ayuda". "Allí la gente aprieta mucho. Ellos se encuentran cómodos en casa y sabemos que es difícil jugar allí como todos los años", sentenció.