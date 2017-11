Spahija: "No actuamos como equipo y fue lo peor para mí"

23/11/2017 - 23:24

El entrenador del Maccabi FOX Tel Aviv, Neven Spahija, ha asegurado que para nada esperaba una entrada al partido tan floja de su equipo (9-2) y acabar sucumbiendo ante el Barça Lassa (89-67), al que felicitó por su buen baloncesto y por una victoria "merecida", mientras que lamentó que su equipo no jugara con la intensidad necesaria.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

"En la segunda parte mejoramos pero ya estaba todo decidido. Lo peor es ver a mi equipo con 5 faltas en la primera parte. No es la manera en que queremos jugar, queremos jugar con dignidad y luchar, no puede faltar la intensidad. En algunos momentos no actuamos como equipo y para mí fue lo peor", apuntó en rueda de prensa.

Felicitó al Barça por su "gran baloncesto". "Una fantástica victoria, bien merecida. No jugamos bien, fallamos casi todos los tiros en la primera mitad, hasta tiros libres, y si quieres ganar tienes que anotar y jugar con más confianza", aseguró. "¿Cómo iba a esperar esta entrada al partido? Obviamente no he venido aquí a perder", concluyó.