Sebas Saiz: "Eslovenia puede tener un poco más de conexión, pero no estamos preocupados"

25/11/2017 - 19:10

El pívot de la selección española Sebas Saiz reconoció su particular motivación por jugar con España y hacerlo en Burgos este domingo, en la segunda jornada del estreno de la clasificación para el Mundial 2019, donde se medirán a una Eslovenia con "un poco más de conexión" en sus jugadores, algo que no preocupa a los de Sergio Scariolo.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Será una doble motivación, por jugar con la Selección y por hacerlo aquí en Burgos frente a mi gente. Espero que llegue el momento. Eslovenia es la que nos dejó sin final en el Eurobasket y por eso vamos a redoblar esfuerzos. Nos han llegado ánimos de los que estuvieron en verano y seguro que nos va a motivar más", indicó el jugador del San Pablo Burgos.

Saiz fue uno de los destacados en el primer encuentro ante Montenegro y ante su afición confía en seguir la misma línea. "De la afición de Burgos espero que nos den a la Selección lo mismo que me han dado hasta ahora Es una afición increíble, no se le puede pedir nada más, espero que mañana hagan lo mismo para ayudarnos", explicó.

Además, el pívot madrileño reconoció que Eslovenia lleva una convocatoria con más habituales, pero aseguró que no están preocupados. "Algo hemos analizado ya, pero en las próximas horas vamos a profundizar más en el 'scouting'. No estamos preocupados por el hecho de que ellos mantengan muchos jugadores del Eurobasket, porque nosotros también estamos preparados. Puede que tengan un poco más de conexión pero no estamos preocupados", indicó.

XAVI RABASEDA: "JUGAR CONTRA EL CAMPEÓN DE EUROPA ES UN RETO"

Por otro lado, Xavi Rabaseda valoró también la importancia de jugar en casa. "Para nosotros será muy importante contar con el apoyo de la afición, que vista la repercusión que tiene el equipo en la Liga Endesa, nos tiene que llevar hasta la segunda victoria. En Montenegro hubo mucho público y lo tuvimos en contra, aquí tiene que empujarnos", indicó.

"Eslovenia tiene muchos jugadores de los que ganaron el último Eurobasket, nosotros no, pero hemos demostrado que en pocos días nos hemos como equipo incluso más de lo que podíamos esperar. Jugar contra el campeón de Europa es un reto para los que no hemos estado en las selecciones que han ganado medallas. Vestir esta camiseta es un orgullo y todos queremos hacerlo lo mejor posible. La victoria en Podgorica dice mucho de Scariolo y de todos los jugadores", finalizó.