Los cinco equipos que pueden fichar a Marc Gasol

Boston, Cleveland, Houston, Toronto y Portland, los interesados

Marc Gasol, jugador de Memphis. Imagen: EFE

El futuro de Marc Gasol está lejos de Memphis. El objetivo del pivot español es encontrar un equipo que colme sus aspiraciones y conseguir su primer anillo y seguir así los pasos de su hermano Pau.

El despido de David Fizdale como técnico de los Grizzlies no cambiará los planes de Marc Gasol, que anunció en verano que no seguiría en un equipo que no tiene opciones a ganar el anillo. Y Memphis no lo es.

Según informa Yahoo Sports, Boston Celtics podría lanzarse a por su fichaje. Brad Stevens, técnico de Boston, no cesa en la opción de intentar completar su plantilla con el de Sant Boi.

Otro equipo que podría interesarse en el español es Cleveland, según Nathan Chester, periodista del medio Beale Street Bears.. El equipo de Tyronn Lue podría intentar su fichaje y para ello se tendría que deshacer de Tristan Thompson, lesionado en estos momentos. Cuando estuvo en pista fue suplente jugando Love como '5' puro.

Por último, existe la posibilidad de fichar por Toronto Raptors, Portland Trail Blazers y Houston Rockets, según informan varios medios estadounidenses. En todos ellos el fichaje de Marc Gasol ocasionaría un 'Big Three' espectacular (Lowry, DeRozan, Marc; Lillard, McCollum, Marc; Paul, Harden, Marc).