Los Jazz de Ricky vencen a los Nuggets de Juancho y Calderón regresa a la titularidad con los Cavaliers

29/11/2017 - 16:35

Los Utah Jazz de Ricky Rubio sumaron una nueva victoria tras imponerse por 106-77 a unos Denver Nuggets que tuvieron a Juancho Hernangómez en su quinteto titular, mientras que José Manuel Calderón firmó un gris encuentro en su regreso a la titularidad en la victoria de Cleveland Cavaliers sobre Miami Heat (97-108), marcada por la expulsión de LeBron James.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El base español de los Jazz volvió a coger el timón de su equipo, sobre todo tras las ausencias de Rodney Hood y Rudy Gobert, para conseguir la tercera victoria consecutiva de su equipo. En 29 minutos, Ricky Rubio sumó 13 puntos, con 5/10 en lanzamiento, 5 asistencias y 4 rebotes, aunque el jugador más destacado de los locales fue Derrick Favors, quien se quedó cerca del 'doble-doble' con 24 puntos y 9 rebotes en 33 minutos de juego.

Por su parte, Juancho Hernangómez empezó como titular y aunque no estuvo fino en el tiro, con 3/9 para sumar 7 puntos, sí ayudó en el rebote y con diez capturas fue el mejor en este aspecto de los suyos, que lamentaron la ausencia de Paul Millsap y que tuvieron en la figura de Gary Harris, con 18 puntos, a su hombre más destacado en un partido igualado antes del descanso (48-49), pero donde la defensa de Utah marcó la diferencia en la reanudación permitiendo sólo 28 puntos.

Esta victoria eleva a Utah Jazz hasta la octava posición de la Conferencia Oeste, con un balance todavía negativo con diez victorias y once derrotas, y les acerca precisamente a los Denver Nuggets, quienes ocupan la séptima plaza con once victorias y nueve derrotas.

En el resto de la jornada, Cleveland Cavaliers venció a Miami Heat por 108-97 en el regreso de José Manuel Calderón al quinteto inicial. Sin embargo, el veterano base no aprovechó las ausencias de Derrick Rose e Isaiah Thomas y no tuvo una gran aportación ofensiva. En 16 minutos de juego, no lanzó a canasta y apenas logró un punto desde el tiro libre, más dos rebotes y tres asistencias.

El partido entre Cavaliers y Miami tuvo como protagonistas a Kevin Love, quien encarriló con sus 38 puntos la victoria de su equipo, 32 en la primera parte, y a un Lebron James que ejerció como escudero del pívot con 21 puntos y 12 rebotes hasta su expulsión en el tercer cuarto, primera que sufre en sus 14 años en la NBA por una actitud agresiva hacia el colegiado Kane Fitzgerald.

Tras un comienzo de temporada regular cargado de derrotas, los 'Cavs' parecen remontar el vuelo tras sumar su novena victoria consecutiva, situándose en tercera posición dentro de la Conferencia Este. Por parte de los Heat, frenan su racha de tres triunfos seguidos y se quedan momentáneamente fuera de los ocho primeros con las mismas victorias que derrotas.

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

RICKY RUBIO: 13 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: 7 puntos, 10 rebotes y 1 tapón.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN: 1 punto, 2 rebotes y 3 asistencias.