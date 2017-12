Sito Alonso: "No estamos dando el nivel más alto que podemos dar"

30/11/2017

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, cree que su equipo todavía no está dando su "nivel más alto" y que necesitan aumentar su seriedad y fortaleza, sobre todo fuera de casa, para poder ganar con más regularidad, empezando por una dura visita este viernes en la Euroliga a un CSKA que penaliza principalmente "tus minutos malos cuando tienes muchos errores".

"Entiendo que no estamos dando el nivel más alto que podemos dar todavía. Si lo diéramos seguramente habríamos dado pasos, pero estos pasos que no estamos todavía preparados para darlos se suplen con otras cosas como seriedad, disciplina, una dureza física más grande y sobretodo fuera de casa", apuntó Alonso este jueves a los medios.

Otra clave para mejorar, sobre todo a domicilio, es subir en intensidad mental. "No vamos a ser un muy buen equipo dependiendo solo de nuestras virtudes técnicas o jugadores o tácticas del entrenador. No es la clave de este equipo, que tiene jugadores para hacer cosas diferentes en cuanto a intensidad y carácter y lo tenemos que encontrar con más regularidad", pidió.

El técnico reconoce que ganar fuera en la Euroliga es complicado y que ello pasa, en parte, por afrontar los partidos como si fueran en el Palau. "Fuera de casa todos los partidos son difíciles y llevamos bastante tiempo sin ganar si contamos el año pasado y este. Tenemos que estar un poquito más concentrados de lo habitual para ver si cogemos fuera de casa la misma idea que en casa", señaló.

Los blaugranas han perdido los tres partidos lejos del Palau, y en total son seis consecutivas las visitas saldadas con derrota contando las del año pasado. "En Euroliga nos falta ganar fuera de casa, hemos tenido muchos buenos minutos, pero no estamos logrando tener la misma sensación durante más minutos. Vamos a intentar mejorar esto", subrayó.

Y lo harán frente a un equipo que lucha para ganar la Euroliga como su primer objetivo. "Hay que hacer las cosas muy bien, no solo en ataque y en defensa sino en cuestión de mentalidad después de los errores. Lo que ellos más penalizan son tus minutos malos cuando tienes muchos errores", avisó.

No obstante, cree que si el Barça ensalza sus puntos fuertes pueden ganar a cualquiera. "Tienen algunos puntos débiles como todos los equipos, pero tenemos que potenciar nuestros puntos fuertes. Intentar que no lleven el ritmo del partido como les interesa, que no vayan a la línea de tiros libres cuando les interesa, y que no encontremos muchas dificultades en sus cambios y busquemos hacer las cosas lo más fácil posible", advirtió.

"Quizá somos dentro superiores, pero no solo en los interiores, sino con diferentes situaciones que podemos plantear a nivel de juego exterior en el poste bajo, con Claver en el '3' o Hanga o Sanders. Ellos también están preparado para contrarrestarlo", comentó sobre uno de esos puntos fuertes del equipo blaugrana.

Pero sobre todo Alonso quiere que, a nivel mental, sus jugadores acudan al Megasport Arena de Moscú con la idea de sentirse capaces de ganar. "Cuando el jugador piensa en que hay más a ganar que a perder, para mí tiene mucho que perder. Cuando piensas que 'bueno, es el CSKA', el CSKA se da cuenta y te gana por 25. Ellos tienen que pensar que pueden ganar en cualquier pista. Sin esa mentalidad no recuperaremos la seriedad durante 40 minutos fuera de casa", indicó.

"Si miras solo a los resultados es irregularidad porque si no iríamos primeros y habríamos ganado todo. Hablamos de altibajos durante los partidos y altibajos durante rachas positivas. Ganas a Olympiacos y a Bilbao y juegas contra Efes y vas un ritmo que no te interesa, aunque ellos lo hagan bien, en cuanto a intensidad", sentenció sobre esa falta de regularidad del equipo que les ha llevado, por ejemplo, a perder contra un Efes que era colista.