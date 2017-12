Casimiro: "En absoluto hubo agresión física a McKissic, no hubo nada"

5/12/2017 - 17:19

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha aclarado que "en absoluto hubo agresión física" a su jugador Shaquielle McKissic y ha resaltado que lleva "30 años en esto" y que "nunca" le ha "faltado el respeto a ningún jugador", añadiendo que acatará lo que decida el club en este problema porque "tiene mucho criterio a la hora de hacer las cosas".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Gran Canaria decidió apartar del primer equipo y abrir un expediente disciplinario a McKissic por decir que su juego estaba "en riesgo". "Preferiría quedarme sentado en casa durante el resto de mi vida antes que seguir jugando para este entrenador en Gran Canaria", dijo este lunes en Twitter el estadounidense, respondido un día después por su entrenador.

"En absoluto hubo agresión física, no hubo nada. Hubo una exigencia a la hora de realizar el trabajo, como puede haberla con cualquier jugador en un momento puntual. Puede referirse a un tiempo muerto en San Petersburgo en el que estoy reclamando verbalmente la intensidad necesaria para hacer el trabajo y él decide levantarse del tiempo muerto. Lo único que hago es decirle que aún no ha acabado el tiempo muerto. No hay más que sacar de ahí", aclaró Casimiro ante la prensa.

El técnico se mostró diplomático y aventuró que las críticas de McKissic parten de "la frustración de no estar jugando bien y de no haberse adaptado a la filosofía de juego" del Gran Canaria, donde "los jugadores deben darlo todo por el bien del equipo y no destaca nadie a nivel individual".

"Siempre mi exigencia es a nivel profesional, nunca he faltado al respeto a ningún jugador, llevo 30 años en esto y nunca lo he hecho. Mi exigencia viene siempre en el aspecto profesional. Yo estoy sujeto a una disciplina de un club, que hace las cosas muy bien, que ha abierto un expediente y seguirá su curso. Lo que el club decida, yo lo acataré y aceptaré porque tiene mucho criterio a la hora de hacer las cosas", analizó.

En cualquier caso, Casimiro aclaró que McKissic "no ha dado ningún problema en los entrenamientos y ha trabajado bien con buena ética" y concluyó que es su falta de adaptación lo que le ha llevado a una frustración que ha canalizado vía redes sociales, lo cual no es lo más indicado".

"De los 16 partidos que hemos jugado ha sido titular en 13, promediando casi 17 minutos cuando nuestro jugador que más juega no llega a 23 minutos. Desde el primer momento, como con todos los jugadores se le ha intentado ayudar para sacar su máximo rendimiento a favor del club, siempre y hasta el último momento", finalizó el técnico.