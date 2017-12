Sito Alonso: "Si no competimos de igual a igual contra Fenerbahçe no tendremos opciones"

7/12/2017 - 13:09

"Vamos a tener que ganar algún partido muy importante para no descolgarnos"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este jueves que tendrán que competir "de igual a igual" contra Fenerbahçe en la visita del equipo turco al Palau Blaugrana de este viernes, correspondiente a la jornada 11 de la Euroliga, ya que de lo contrario no cree que tengan "opciones" de ganar al mejor equipo de la competición en cuanto a constancia.

"Queremos competir contra Fenerbahçe de igual a igual, si no lo hacemos así no vamos a tener opciones. Jugamos contra un Fenerbahçe que tiene automatizado un sistema de juego desde hace un par de años de una manera muy clara y el grupo sabe perfectamente a qué jugar, está en una primera vuelta a un nivel superior al resto", reconoció a los medios.

Pese a esa superioridad del vigente campeón de la competición, el técnico azulgrana señaló que no deben fijarse en la entidad del rival sino en desplegar su mejor versión. "Venga el rival que venga tenemos que hacer caso a los partidos que hemos ganado, en cuanto al estilo de juego desarrollado. No depender tanto del rival al principio, sí de la identidad que queremos mostrar y ser agresivos", apuntó.

Se miden, no obstante, al mejor equipo de esta Euroliga en cuanto a constancia durante los 40 minutos. "Fenerbahçe es quizá el equipo más regular junto a Olympiacos. Si no estás regular en todas las acciones de juego, si permites o das opción al rival con errores que no tienes que cometer tienes un problema. Nuestro planteamiento es ser muy agresivos y cuidar el balón más que en otros partidos", argumentó.

"Cuando un entrenador domina tan bien el escenario como Obradovic, por su experiencia, si no lo transmites a los jugadores no tiene mucho peso. La transformación de Fenerbahçe es que los jugadores que tienen ahora dominan el mensaje que Obradovic les quiere mandar", detalló sobre la buena química de equipo entre jugadores y técnico de Fenerbahçe.

Por otro lado, dado que el Barça Lassa está con un balance negativo de 4-6 y, sin ganar lejos del Palau, Sito Alonso opinó que necesitarán ganar algún partido clave para no caer más en la tabla. "Ha coincidido que contra equipos que iban cerca o por debajo nuestro hemos perdido, vamos a tener que ganar algún partido muy importante para no descolgarnos", manifestó.

"El objetivo es estar al final donde queremos estar, estoy convencido de que lo vamos a conseguir pero vamos a tener que trabajar mucho. No lo pienso", aseguró sobre la posibilidad de descolgarse en esta primera vuelta. De momento, están a un sólo triunfo de la zona de acceso al 'play-off'.

Los blaugranas perdieron el último partido ante el CSKA en Moscú (92-78) pese a que estuvieron en la lucha hasta prácticamente el final. "Nos dolieron los últimos tres minutos. Siendo mucho más ambiciosos tenemos que ser consecuentes con lo que pasó en esos minutos. A partir de que quedaban tres minutos no tiramos en tres ocasiones a canasta, eso no lo podemos permitir", subrayó.

"No son desconexiones a propósito, son desconexiones de grupo que creo que no son normales pero sí más frecuentes cuando hay un desconocimiento del grupo a nivel de jugadores cuando los problemas están en la pista. Si hay un problema es más fácil solucionarlo cuando todo el mundo se conoce mejor y conocen mejor al entrenador", añadió.