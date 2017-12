Previa del FC Barcelona Lassa - Fenerbahçe Dogus Istanbul

7/12/2017 - 19:06

No fallar ante el campeón, el reto para el Barça

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona Lassa recibe este viernes al Fenerbahçe Dogus Istanbul en el Palau Blaugrana --21.00 horas/Movistar Deportes 1-- en la undécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un partido clave ya que los blaugranas necesitan ganar y hacerse fuertes en casa para no descolgarse pero reciben al vigente campeón.

Reto complicado para un Barça Lassa que no acaba de arrancar lejos del Palau y que, como anfitrión, ya ha dejado escapar dos partidos. No puede fallar mucho más el equipo de Sito Alonso hasta que no mejore como visitante, y les viene a visitar un Fenerbahçe en plena forma, con cinco victorias en los seis últimos partidos.

Los de Zeljko Obradovic, el mánager más laureado en el 'Viejo Continente', no arrancaron demasiado bien la competición con dos derrotas en cuatro partidos, pero su mejora les ha llevado a ser terceros a un triunfo de los colíderes y saldando con victorias los duelos contra CSKA Moscú, Khimki y Baskonia.

El último partido de Fenerbahçe fue en Vitoria y lo cerraron con comodidad (69-83), la misma que intentará impedir el Barça Lassa en su casa. Los blaugranas han perdido contra Zalgiris Kaunas y Anadolu Efes Istanbul en casa y una tercera derrota, sumada al pleno de derrotas fuera de casa, les hundiría más en la tabla.

Para no descolgarse antes de tiempo, Sito Alonso apela a la mejora de su equipo, como se vio en Zaragoza (86-99) en la Liga Endesa, o al buen partido hecho en Moscú (92-78) salvo en los tres minutos finales, cuando se descolgaron y perdieron cualquier atisbo de esperanza. El Barça pudo ganar en Moscú, pero sus altibajos, sus desconexiones puntuales como grupo, volvieron a condenarle.

Coger ritmo y ganar química de equipo conlleva tiempo, pero superar un reto como es el de ganar un vigente campeón que está en plena racha de triunfos podría acelerar el proceso, igual que perder podría alejar demasiado, en posiciones y anímicamente, al Barça de su objetivo del 'play-off' por muchas jornadas que queden. Salvaguardar el Palau y equilibrar los triunfos en casa y fuera es primordial.

Fenerbahçe, no obstante, ha ganado los tres últimos pulsos con el equipo catalán, dos de ellos en un Palau al que parecen haber tomado la medida. Pero con Sito Alonso y nuevas armas, como Kevin Seraphin o Thomas Heurtel, el nuevo Barça Lassa quiere darse una gran noche y demostrar a Obradovic y a Europa que el Palau puede ser inexpugnable.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Heurtel, Hanga, Sanders, Moerman, Seraphin --posible quinteto inicial--; Ribas, Pressey, Navarro, Oriola, Koponen, Claver, Tomic.

FENERBAHÇE DOGUS ISTANBUL: Wanamaker, Mahmutoglu, Datome, Duverioglu, Vesely --posible quinteto inicial--; Thompson, Melli, Sloukas, Nunnally Guduric, Guler, Muhammed.

--ÁRBITROS: Lottermoser (ALE), Koromilas (GRE) y Nedovic (SLO).

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00 horas/Movistar Deportes 1.