Valencia Basket abona la cláusula del base de Tecnyconta Zaragoza Sergi García

9/12/2017 - 12:14

El Basket Zaragoza ha anunciado que el Valencia Basket ha abonado la cláusula de rescisión contemplada en el contrato de Sergi García, hasta ahora en las filas de Tecnyconta Zaragoza, para incorporarlo de inmediato a su equipo.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Además, la entidad maña, ante esta "adversa e inesperada circunstancia", ha explicado que ya ha comenzado a buscar en el mercado un recambio que supla la baja del base balear, formado en la cantera del club aragonés.

"Basket Zaragoza quiere agradecer públicamente los años de compromiso, entrega y profesionalidad que Sergi García ha tenido con nuestra entidad, a la que llegó siendo un niño de edad cadete, para formarse en nuestras categorías base, al tiempo que le desea suerte para el futuro", señala el club.

Por su parte, Sergi García ha querido despedirse del club al que llegó siendo cadete. "Sin darme cuenta, ya han pasado casi seis temporadas. En ellas no he parado de crecer y mejorar en un club y una ciudad que me ha tratado como en casa, pasando de ser uno de los jugadores más jóvenes en debutar en el primer equipo a ser convocado para estrenarme con la selección española", indicó.

En este sentido, quiso agradecer que Zaragoza "apoye tanto a la cantera del basket español". "Ahora toca cerrar esta maravillosa etapa ante una oportunidad que no podía desaprovechar. Atrás dejo una cantidad de recuerdos imborrables con compañeros, entrenadores y la 'Marea Roja' que ha hecho sentirme en el Príncipe Felipe como en casa. Gracias, muchas gracias. Solo puedo decir que este es el mejor club y la mejor ciudad en la que he podido formarme como jugador y como persona", explicó.