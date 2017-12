El mejor Abrines agrava la crisis de los Grizzlies de Marc Gasol

10/12/2017 - 10:57

El mejor Alex Abrines de la temporada contribuyó esta madrugada al triunfo en la prórroga de Oklahoma City Thunder en casa de los Memphis Grizzlies de Marc Gasol (101-102), en una jornada NBA en la que Pau Gasol descansó en la victoria ante los Suns, en la que Nikola Mirotic y José Manuel Calderón vencieron, en la que Ricky Rubio cayó y en la que Willy Hernangómez no tuvo minutos.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En el FedExForum, los de Tennessee (8-18) enlazaron su tercera derrota seguida, decimocuarta en los últimos 15 encuentros, y ya son el segundo peor equipo de la Conferencia Oeste. Mientras, los de Oklahoma (12-13) están cerca de los 'play-offs', que marcan los Utah Jazz de Ricky Rubio (13-14).

En esta ocasión, Abrines realizó su mejor partido de la temporada; el escolta balear, en 42 minutos, firmó 20 puntos -7 de 10 tiros de campo, incluidos 6 de 8 triples-, capturó cuatro rebotes defensivos y recuperó dos balones. El 'triple-doble' de Russell Westbrook -20 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias- resultó demasiado para los Grizzlies.

Aún así, Marc volvió a ser la referencia ofensiva de su equipo junto a Tyreke Evans (29) y anotó 22 tantos -8 de 17 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 4 de 6 desde la línea de personal- en 42 minutos, a los que añadió seis rebotes, seis asistencias y un tapón.

El otro duelo español de la jornada no se pudo dar, ya que Willy Hernangómez no dispuso de minutos con New York Knicks ante los Chicago Bulls de Nikola Mirotic, un encuentro en el que se impusieron los de Illinois (104-102). Con ello, enlazan su segundo triunfo consecutivo, que coinciden con la vuelta del hispano-montenegrino (5-20), aunque siguen colistas del Este, donde los de la 'Gran Manzana' son décimos (12-13).

En su segunda noche, Mirotic estuvo 20 minutos en pista y se fue hasta los 19 puntos -6 de 10 tiros de campo, incluidos 5 de 8 triples, y 2 de 4 desde la línea de personal-, unos números que le convirtieron en la referencia anotadora del equipo. Además, contribuyó con tres rebotes.

Mientras, el base José Manuel Calderón disfrutó de la victoria con Cleveland Cavaliers ante Philadelphia Sixers (105-98), con el que su equipo se mantiene firme como segundo de la Conferencia Este (19-8).

Una vez más, LeBron James se cargó al conjunto de Ohio a la espalda con un increíble 'triple-doble' de 30 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias. El extremeño, por su parte, metió ocho puntos -3 de 5 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples-, capturó dos rebotes, dio dos asistencias y robó un balón.

Por contra, Utah Jazz cedió su tercera derrota seguida en casa de Milwaukee Bucks (117-100), aunque mantienen la última de las plazas de 'play-off' del Este (13-14). En 31 minutos, el base catalán Ricky Rubio logró 10 tantos -2 de 7 tiros de campo y 6 de 6 desde la línea de personal-, recogió dos rebotes defensivos, dio siete asistencias y recuperó un balón.

Por último, el pívot catalán Pau Gasol se tomó un descanso, como el francés Tony Parker y el argentino Manu Ginóbili, y no participó en la victoria de San Antonio Spurs sobre Phoenix Suns (101-104), cuarta consecutiva y que les mantiene terceros de la Conferencia Oeste (19-8).

--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.

MARC GASOL: 22 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 1 tapón.

ALEX ABRINES: 20 puntos, 4 asistencias y 2 robos.

RICKY RUBIO: 10 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias y 1 robo.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN: 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.

NIKOLA MIROTIC: 19 puntos y 3 rebotes.

WILLY HERNANGÓMEZ: No jugó.

PAU GASOL: No jugó.