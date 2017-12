Laso: "Lo fácil sería irme a casa y tumbarme, pero no va con mi carácter"

13/12/2017 - 16:13

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha destacado que están viviendo "una situación especial y difícil" debido a la plaga de lesiones en su plantilla y que "lo fácil" sería rendirse, pero ha aclarado que eso no va con su "carácter" y que piensan seguir peleando, empezando por el Clásico de este jueves ante el FC Barcelona Lassa.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Como entrenador del equipo estoy orgulloso del trabajo de mis jugadores. ¿Podemos jugar mejor a baloncesto? Seguro, siempre. El crecimiento, el carácter y el orgullo del equipo se están mostrando. Para mí esto es innegociable. Lo fácil sería irme a mi casa, tumbarme y decir: 'Bah, es que con todos estos lesionados no se puede'. No, eso no va ni con mi carácter, y tampoco va con el carácter del equipo", explicó Laso ante la prensa.

El técnico es consciente de que está "viviendo una situación especial y difícil" con la plaga de lesiones y no solo para él, también "para el club y para los propios jugadores". "Tengo la sensación de que hay jugadores que están dando pasos adelante importantes en el grupo y es algo que me hace sentir orgulloso", rescató en el lado positivo, recalcando que el grupo está por encima de las individualidades.

"El año pasado me preguntabais por la dependencia de Llull, este año por la dependencia de Doncic, hace dos años era por la dependencia de Ayón... Yo huyo mucho de eso. Creo que Doncic es un grandísimo jugador, por eso juega en el Real Madrid. Está jugando muy bien, creo que hay cosas que puede hacer mucho mejor y es a lo que nosotros le obligamos. Nunca pienso que hay dependencia de ningún jugador, no es mi manera de ser como entrenador. No creo que dependamos de nadie, para mí lo importante es el equipo", reflexionó.

En cuanto al duelo de este jueves, Laso señaló que "dentro de la carga que tiene un Real Madrid-Barcelona, que parece que tiene mayor repercusión una victoria o una derrota", aclaró que no serán "buenísimos ganando ni malísimos perdiendo".

"No valoramos mucho que sea un partido especial. Estos partidos son siempre especiales, pero al final es uno más dentro de una liga regular de treinta", resumió, antes de pasar revista al estado físico de su plantilla.

"A Rudy le dimos descanso el domingo, era absurdo forzarle. Esta semana ha entrenado bien y lo normal es que esté al cien por cien. Campazzo tuvo un esguince pero se ha recuperado bien y Doncic ha estado dos días parado con fiebre, pero en principio va a estar bien. Los 13 disponibles están para jugar", concluyó.