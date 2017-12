Sito Alonso: "Lo importante es estar al final entre los ocho primeros"

14/12/2017 - 23:35

El técnico del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, no ocultó su preocupación por quedarse a dos victorias de los 'play-offs' de la Euroliga tras caer este jueves ante el Real Madrid, pero recordó que su objetivo es "estar al final" de la Fase Regular "entre los ocho primeros", al tiempo que vio una merma en defensa en su equipo y un acierto mayor en los locales en el WiZink Center.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"El análisis del partido se basa en varias partes. En el segundo cuarto a falta de seis minutos el Madrid ha encontrado ventaja a nivel de uno contra uno. En el tercer cuarto en el lanzamiento exterior hemos permitido facilidades. Ellos han tenido acierto pero hemos estado lentos. Han logrado una ventaja cómoda y han hecho difícil remontar. En el cuarto cuarto hemos intentado engancharnos al partido", indicó.

El entrenador azulgrana quiso resaltar lo largo de la temporada ante el momento delicado que viven con un 4-8 en la tabla. "Tenemos que unirnos para hacer las cosas bien con la dificultad que tiene estar por debajo del corte, pero para mí lo importante es estar al final entre los ochos primeros. Estar a dos victorias del corte, incluso empezando de cero como estamos, no pensábamos estar", afirmó.

"Tenemos que seguir confiando en lo que hacemos y tener en mente no a cuánto está el corte sino mejorar fuera de casa. Hay momentos en los que desconectamos por errores propios y al no tener el factor cancha no nos enganchamos", añadió, señalando el mal balance a domicilio de un Barça que acumula casi un año sin ganar fuera de casa en Euroliga.

El técnico culé valoró la irregularidad azulgrana. "Ha habido un momento clave, la victoria que conseguimos aquí en liga y después el viaje a Brose, ese día el equipo sufrió un golpe duro. Aunque luego salimos adelante, jugar ante CSKA, Fenerbahce y Madrid cuesta más salir de la irregularidad", indicó.