Laso: "Doncic tiene esa sensación de control del juego"

14/12/2017 - 23:54

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, felicitó a sus jugadores por mostrarse como "un equipo" ante la adversidad para firmar una actuación "muy sólida" y vencer este jueves al FC Barcelona en la duodécima jornada de la Euroliga, un choque marcado una vez más por el desparpajo de Luka Doncic, quien demostró gozar del "control del juego".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Hemos hecho un partido muy sólido. Hemos estado muy serios atrás, hemos concedido muy pocas canastas fáciles, con solidez defensiva los 40 minutos. Nos ha dado mucha confianza en el juego, la sensación de que nuestra defensa nos sujetaba", afirmó en rueda de prensa, contento después de coger aire en Europa tras una victoria en siete jornadas.

Además, el hecho de resurgir en un Clásico dio más valor a la victoria. "Es un partido dentro de 30 pero qué duda cabe que es especial. Lo hemos enfocado muy bien, todo el mundo ha sido capaz de aportar cosas en el partido. Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque han demostrado que son un equipo", indicó.

El técnico local tuvo que responder una jornada más a la pregunta sobre Doncic, el mejor del partido en el WiZink Center con 16 puntos y una canasta desde su propia canasta en el último segundo del tercer cuarto. "Esa canasta vale lo mismo que un triple en la esquina. Más allá del acierto, me quedo más con el trabajo y creo que mi reacción a esa canasta ha sido decirle algo a otro jugador. Doncic tiene esa sensación de control de juego que le hace meter tiros desde ahí. Él tiene la seguridad de que puede tirar y lo puede meter", afirmó, desvelando una apuesta esta misma mañana entre el propio Doncic y Causeur con canastas parecidas.

Laso vio a su equipo mostrando el carácter necesario para salir del mal momento, pero aseguró que no quedó ahí el partido del Madrid. "Es importante mostrar una identidad y jugar al máximo siempre. Tenemos momentos difíciles todos los años pero el equipo nunca ha dejado de trabajar y de creer. Con cojones está muy bien, pero no ganas sólo con eso", dijo.

Por último, al técnico blanco se le pidió ponerse en la piel culé por su pasado año de lesiones. "No me comparo con ningún equipo. Soy entrenador del Madrid y no pienso en lo que les pasa a los otros equipos. Es una reflexión que va más allá de Madrid y Barça por muchos jugadores con lesiones importantes. Es verdad que el Barça tuvo una temporada nefasta, son cosas del baloncesto y hay que convivir con ellas", finalizó.