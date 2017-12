(Previa) El Herbalife Gran Canaria aspira a aprovechar la depresión del Barça

15/12/2017 - 19:01

El Herbalife Gran Canaria espera aprovechar el mal momento del FC Barcelona Lassa para emular a su vecino Iberostar Tenerife y asaltar el Palau Blaugrana en la jornada 12 de la Liga Endesa, en la que el Valencia Basket recibirá al Delteco GBC y el Montakit Fuenlabrada visitará al San Pablo Burgos.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Después de 11 jornadas, el Real Madrid, que afrontará una salida exigente ante el Monbus Obradoiro, se mantiene como líder destacado con dos victorias de ventaja sobre Barcelona, Valencia y Montakit, y tres sobre un segundo vagón de perseguidores integrado por Baskonia, Herbalife Gran Canaria y el propio Obradoiro.

En esta zona noble de la clasificación, el Barça es el que peor momento atraviesa, con una racha de tres derrotas consecutiva y la última especialmente dolorosa en el Clásico europeo. En cuanto a la Liga Endesa, mantiene la segunda posición, pero no quiere permitirse más tropiezos en el Palau Blaugrana, donde vuelve a verse amenazado por un equipo canario.

Al recinto azulgrana llega un Herbalife con tres exjugadores del Barça (Xavi Rabaseda, Oriol Paulí y Marcus Eriksson) y que reduce notablemente su rendimiento fuera de casa, encadenando cuatro derrotas seguidas lejos de la isla. Tampoco es bueno su historial reciente en el Palau, donde ha caído en sus seis últimas visitas.

Mucho mejores son los precedentes del Valencia Basket ante el Delteco GBC, al que ha vencido en sus once duelos en La Fonteta. El equipo 'taronja' intentará seguir la racha con la vuelta de Bojan Dubljevic, pero todavía sin Joan Sastre y con la duda de Alberto Abalde. Por su parte, el equipo guipuzcoano llega con Henk Norel, el jugador más valorado de la liga, y presumiblemente con Michael Fakuade ya recuperado.

Interesante se presume el duelo en San Cristóbal de La Laguna, donde el Iberostar Tenerife recibirá al Unicaja en un duelo vital por la Copa, ya que son los clubes que marcan la frontera. Los locales sufrirán la importantísima baja de Mateusz Ponitka (esguince de rodilla), MVP de la última jornada, ante un Unicaja revitalizado por su triunfo ante el Khimki y pendiente del estado físico de Carlos Suárez.

ANDORRA, EXIGENTE PRUEBA A LA RACHA DEL BASKONIA

Otro duelo directo por la Copa se disputará en Andorra, donde el MoraBanc recibirá al enrachado Baskonia, que suma cinco victorias consecutivas en liga pese a sus problemas de lesiones que mantiene fuera a Ilimane Diop, Patricio Garino, Rinalds Malmanis y Jordan McRae. En cuanto a los locales, que no pierden en casa desde hace dos meses, es dudosa la presencia de Chris Copeland.

Distintos objetivos persiguen San Pablo Burgos y Montakit Fuenlabrada, aunque sus resultados son similares las últimas semanas y se presume un duelo igualado en el Coliseum burgalense. El club local puede salir del descenso por primera vez ante un adversario que se mantiene en cuarta posición y que llegará con la duda de Álex Llorca.

Al borde del descenso sigue el RETAbet Bilbao Basket, antepenúltimo clasificado y que no gana un partido desde octubre. Por el momento, la llegada de Veljko Mrsic no ha revitalizado a unos 'hombres de negro' que reciben al Movistar Estudiantes, rival que alivió su situación dando la sorpresa ante el Valencia Basket. Siguen fuera los locales Jonathan Tabu y Pere Tomàs.

También estuvo a punto de dar la sorpresa el UCAM Murcia, pero cayó en la prórroga ante el Real Madrid, y ahora espera rehacerse en casa ante el Real Betis Energía Plus para no perder comba en la pelea por la Copa. Vitor Faverani y José Ángel Antelo para jugar contra un colista que viene de estrenar su casillero de victorias y que no sabe si podrá contar con su último fichaje, Rade Zagorac (lumbalgia).

Por último, el Olímpico de Badalona acogerá un duelo directo por evitar la 'zona caliente' entre Divina Seguros Joventut y Tecnyconta Zaragoza. La 'Penya' contará con Maalik Wayns, ya de vuelta tras su viaje a Estados Unidos por cuestiones burocráticas, y el club maño con su flamante fichaje Bo McCalebb, de vuelta en la Liga Endesa.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 12.

-Sábado.

IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA 19:00.

PERUGA - SERRANO - SANCHEZ MOHEDAS.

SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA 20:00

GARCÍA GONZALEZ - RIAL - MAS.

-Domingo.

FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA 12:30.

HIERREZUELO - BULTO - MUNAR.

RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES12:30.

PEREZ PIZARRO - OYON - CABALLERO.

UCAM MURCIA CB - REAL BETIS ENERGIA PLUS 12:30.

JIMENEZ - ALIAGA - FERNANDEZ.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA 12:30.

MARTÍN BERTRAN - MANUEL - SÁNCHEZ MONSERRAT.

VALENCIA BASKET - DELTECO GBC18:00.

PEREA - ARAÑA - ZAMORANO.

MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID 18:30

CONDE - CALATRAVA - MARTINEZ.

MORABANC ANDORRA - BASKONIA 18:30

CORTES - GARCÍA ORTIZ - SACRISTAN.

--CLASIFICACIÓN

EquiposJ GPPF PC

1 Real Madrid 1110 1 1.004873.

2 FC Barcelona Lassa 11 8 3995 886.

3 Valencia Basket 11 8 3906 868.

4 Montakit Fuenlabrada 11 8 3855 846.

5 Baskonia 11 7 4933 881.

6 Herbalife Gran Canaria11 7 4946 904.

7 Monbus Obradoiro11 7 4820 815.

8 Unicaja11 6 5892 814.

9 Iberostar Tenerife 11 6 5834 822.

10 MoraBanc Andorra 11 5 6887 869.

11 UCAM Murcia 11 5 6884 877.

12 Movistar Estudiantes 10 4 6794 830.

13 Delteco GBC 11 4 7854 843.

14 Tecnyconta Zaragoza 11 4 7910 939.

15 Divina Seguros Joventut 10 3 7771 821.

16 RETAbet Bilbao Basket11 3 8843 936.

17 San Pablo Burgos 11 2 9855 988.

18 Real Betis Energía Plus 11 1 10808 979.