Vidorreta: "En este momento me siento un poco frustrado"

16/12/2017 - 0:07

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, no pudo ocultar la frustración de ver a su equipo encadenar la octava derrota consecutiva en Euroliga, al caer ante el Estrella Roja en un día de altibajos en el que los serbios llevaron las riendas desde el poderío físico y aprovechando los problemas de la plantilla 'taronja'.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Este es un juego y hay rachas. Cuanto más te esfuerzas más suerte tienes, he creído siempre que la suerte me pilla siempre currando, pero aquí en el Valencia no la estoy teniendo, ni el equipo. Como entrenador soy el máximo responsable de que no encontremos esa vía. Vamos a seguir luchando por ello pero en este momento me siento un poco frustrado. Mañana voy a estar a tope pero hoy estoy tocado", indicó en la rueda de prensa en La Fonteta.

El Valencia llegó a tomar las riendas del duelo antes del descanso y gozó de una renta de 13 puntos en el último cuarto. Sin embargo, un parcial de 0-17 de los de Belgrado desconectó a los locales. "Durante el primer cuarto vimos que ellos eran un equipo físicamente más fuerte, además de los problemas en el rebote. Decidimos poner el equipo más grande", afirmó.

"Durante el segundo, tercer e inicio del último cuarto hicimos un gran trabajo, jugando fuerte en defensa y en ataque. Tuvimos que ajustar con cosas que no habíamos ni practicado antes tal y como vamos de partidos y de recuperación de jugadores. Después desaparecimos y perdimos el control del partido. Hemos hecho un gran esfuerzo para dar la vuelta a un partido que se había complicado mucho desde el inicio", finalizó.