Vidorreta: "Lo más importante que tiene el Real Madrid es que lleva siete temporadas con Laso"

18/12/2017 - 20:49

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, se mostró esperanzado de que, a pesar de la negativa racha que atraviesan en la Euroliga, con ocho derrotas seguidas, puedan competir y batir este martes al Real Madrid, del que elogió principalmente que lleve "siete temporadas con el mismo entrenador".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Hay dos o tres jugadores en un estado de forma excepcional como Doncic, que lo está desde el principio, Campazzo, con buen ritmo de juego, y Carroll, especialmente acertado desde la línea de tres, pero lo más importante que tiene es que llevan siete temporadas con el mismo entrenador y tienen muchos resortes para que les resulte muy sencillo reaccionar ante cualquier planteamiento especial que hagas. Eso les da gran ventaja, especialmente ahora que hay muchos partidos en pocos días", expresó Vidorreta ante los medios este lunes.

Para poder ganar en el WiZink Center, el vasco sabe que lo primero es "jugar bien". "Es cierto que ahora parece que ellos han recuperado su mejor tono, pero hace unas semanas estaban pasando por racha de dificultades y de los últimos ocho partidos de Euroliga sólo ha ganado dos. Eso significa que jugando como venimos haciendo podemos estar en el partido perfectamente", advirtió.

De todos modos, insistió en que "lo más importante jugar un buen baloncesto" y en tener "buen tono defensivo". "Eso es lo que venimos haciendo habitualmente y también tener plena confianza en las cuestiones en las que podamos encontrar ventajas", remarcó.

Además, Vidorreta no quiere que se sientan "presionados" porque es cuando su equipo no puede "sacar adelante" los partidos. "Tenemos que gestionar la motivación de que estamos jugando bien y que hemos hecho muy buenos partidos, pero que no hemos rematado", reflexionó.

"Hemos estado muy bien fuera de casa en los últimos partidos tanto en Tel Aviv como en Alemania, no en Barcelona porque veníamos de dos prórrogas contra Milán y 'tocados' por esa derrota. Hay que seguir en esa línea de buen baloncesto, como pudimos hacer el otro día donde mejoramos bastante respecto al partido de Andorra y no sufrimos tanto al final. Tenemos que agarrarnos a esos pequeños pasos para tener la confianza de que si ante el Real Madrid estamos delante podremos obtener un triuhfo que necesitamos", sentenció.