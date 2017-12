Pedro Martínez: "Es el Milano el que nos tiene que preocupar y no la clasificación ahora"

19/12/2017 - 19:18

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, pidió máxima concentración para la visita de este miércoles en Euroliga al AX Armani Exchange Olimpia Milano, lo único que les debe "preocupar" por encima de meterse entre los ocho primeros porque no es "el objetivo" en este momento de la competición.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"En Euroliga hay que tener una muy buena clasificación en la jornada 30 y en la ACB en la 34. En España, en la 17, hay un parón para ver si estás en la Copa y en Europa no, y eso hace que a la Liga Regular no le des importancia hasta el momento culminante. Pero nos tiene que preocupar el Milán por sí solo, no por un lugar en la clasificación que puede ser momentáneo. El objetivo no es estar entre los ocho primeros en la jornada 13", reflexionó Martínez este martes ante los medios.

El catalán espera un partido "complicado" en el Mediolanum Forum ante un "equipo muy largo, muy físico y con mucha capacidad de anotación". "Nos va a exigir en todo, veo el partido como de mucha exigencia", insistió.

De todos modos, celebró que estén "con buen ánimo". "Hay que intentar hacer un buen partido y hacer las cosas bien. Estamos en una buena dinámica como grupo, pero este es un partido nuevo y tampoco hay que pensar que porque vengas de ganar los últimos vas a ganar este, hay que concentrarse en que va a ser difícil", advirtió.

En este sentido, Martínez subrayó el peligro de caer en relajaciones por medirse al colista. "Hablar del último no me gusta. Milán está empatado con muchos equipos y cerca de otros, y esta es una liga muy igualada. No es un equipo que no está compitiendo, nos les descartaría para nada", opinó.

"Tienen jugadores sobre todo por fuera muy creativos, con mucha capacidad de anotación, pequeños difíciles de defender y la defensa debe ser muy buena, siempre lo debe ser, pero somos conscientes de que es donde tenemos que poner más esfuerzo", añadió al respecto.

Finalmente, el preparador baskonista habló del gran momento del pívot francés Vincent Poirier. "Cuando se habla de uno pueden pasar dos cosas. Una, que no creo, que se relaje y deje de trabajar, y la otra que los rivales ahora le respetarán mucho más y estarán más pendientes de él, por lo que debe prepararse para dificultados más grandes", indicó.

"Necesitamos a todos, todos los jugadores son importantes y todos van a tener su momento. No necesitamos que exclusivamente lo tenga que seguir haciendo él, todos tienen que estar preparados", sentenció el técnico del conjunto vitoriano.