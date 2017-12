Pablo Laso: "Prefiero callarme a decir lo que pienso de los árbitros"

19/12/2017 - 23:41

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, evitó hablar de la actuación arbitral tras la victoria de este martes ante el Valencia Basket (91-72), donde Luka Doncic fue expulsado en el segundo cuarto, y opinó que en el baloncesto "no se debe rearbitrar", mientras que destacó la actuación de sus jugadores que se vaciaron.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"He visto el partido de Atenas, el de Tel Aviv... Pero prefiero callarme a decir lo que pienso. Hay datos que son increíbles. Prefiero precouparme más por mi equipo. Yo a mis jugadores les digo que se olviden de lo que hay alrededor y se centren en el juego", destacó el técnico vitoriano en la rueda de prensa posterior al choque.

El preparador madridista analizó la expulsión de Luka Doncic. "Por reglamento está fuera, bueno..... Voy a decir lo que he visto. Pitan falta antideportiva de Tibor (Pleiss) y luego ven su sangre, rearbitran, pitan falta antideportiva a Luka y técnica para Txus Vidorreta por invadir el campo", apuntó.

"Pues ha sido falta de Luka, pero no antideportiva y lo acepto. Luka tiene que ser listo y aprender que debe seguir jugando. Lo que tengo claro es que en baloncesto no se puede rearbitrar, no sé si en fútbol con el VAR sí", declaró.

De todos modos, quiso "felicitar al equipo". "Ha sido un partido trabajado en el que hemos estado sólidos desde el inicio. Defensivamnte solo con Dubljevic sufríamos y en su acierto de tres puntos", comentó el vitoriano que dio las claves de la victoria. "En el tercer cuarto pudimos rebotear y conseguir triples para lograr una victoria trabajada y difícil ante un equipo con experiencia y que sabe jugar estos partidos", añadió.

Pese a la criticada actuación arbitrar, Laso destacó la labor de su equipo y la afición. "El equipo se ha vaciado, con muchas ayudas en defensa y rotando bien. Me enorgullece ver la reacción del equipo tras un partido muy duro ante el Obradoiro. Hay jugadores que aportan más de lo que se esperaba, no yo porque siempre espero lo mejor de cada uno. Además, el Palacio ha estado sensacional con su apoyo", sentenció.