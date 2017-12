Crónica del Baskonia - FC Barcelona Lassa, 85-82

22/12/2017 - 22:35

Baskonia gana a un Barça en crisis bipolar

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El Baskonia ha ganado este viernes al FC Barcelona Lassa en el Fernando Buesa Arena (85-82) en la 14ª jornada de la Euroliga en un partido loco en el que los baskonistas llegaron a aplastar a los catalanes ganando de +25 pero, con una buena reacción, los de Sito Alonso igualaron la contienda y obligaron a los locales a acabar sufriendo para llevarse un triunfo importante.

La mejora de Baskonia con Pedro Martínez sigue bien viva y bien activa aunque para ello tuvieran que superar a un Barça con dos caras. Primero mostró la versión floja, apenas sin actitud defensiva, que permitió a los baskonistas tomar esa gran ventaja, pero luego lograron anular esos 25 puntos y, lavando su imagen y salvaguardando el honor, intentaron ganar el choque pese a sumar su quinta derrota seguida.

Del 70-45 a falta de 2:31 para el final del tercer cuarto al 74-44 que consiguió Hanga con 5:26 de partido por disputar. De tal magnitud fue la reacción blaugrana que se vieron quizá los mejores minutos fruto de la frustración previa y el acierto desde el corazón. Pero Baskonia, que no había visto aro en ese arranque de último parcial de 0-17, se recuperó y en el tú a tú mantuvo el tipo.

No lo puso fácil el Barça Lassa en este punto. Grandes triples de Pau Ribas y Juan Carlos Navarro congelaron el Buesa Arena que, tras el festín que se había dado pocos minutos antes, no creía lo que veía. Pero al 74-74 le siguió un parcial de 5-0 que congeló la reacción visitante. Aún así, esos triples catalanes dieron al Barça Lassa una ventaja (81-82) que no tenía desde el 0-2 inicial.

Quedaban sólo 46 segundos de juego y ahí es cuando la bipolaridad barcelonista se hizo crisis. En 'bonus' enviaron a Shengelia a la línea y éste, que había abierto el partido con un inesperado 4/4 en triples cuando llevaba un 4/23 hasta la fecha, no falló. Navarro, que pasó de héroe a villano en nada, perdió un balón y Huertas ajustició a su 'ex' con otros dos tiros libres. En el balón final, Navarro se durmió, se lió, y acabó malbaratando un posible triple y prórroga que no llegó.

Con esta victoria el Baskonia iguala su balance de victorias y derrotas (7-7) y sigue a un único triunfo de la sexta posición, por lo que está vivo en la lucha por ir a los 'playoffs'. El Barça Lassa, por contra, pese a esa reacción que puede haber evitado una Navidad movida, se queda con un pésimo 4-10 y cada vez más cerca de luchar contra una utopía, pues no ganan fuera del Palau Blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO:

BASKONIA: Huertas (4), Janning (7), Timma (10), Shengelia (24), Poirier (14) --quinteto inicial--; Voigtmann (3), Beaubois (7), Granger (8), Jones (8).

FC BARCELONA LASSA: Heurtel (8), Koponen (-), Sanders (2), Oriola (9), Seraphin (8) --quinteto inicial--; Ribas (15), Hanga (14), Navarro (11), Claver (2), Tomic (11), Moerman (2).

--PARCIALES: 22-17, 30-18, 22-22 y 11-25.

--ÁRBITROS: Lamonica (ITA), Pastusiak (POL) y Gkontas (GRE). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 12.464 espectadores.