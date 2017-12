Previa del Fenerbahce - Real Madrid

27/12/2017 - 16:55

El Real Madrid busca una revancha de prestigio en casa del campeón

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid cerrará el año 2017 en la Euroliga con una complicada visita este jueves (18.45 horas/Movistar Deportes 1) al Ulker Sports Arena donde le espera el actual campeón, el Fenerbahce turco, ante el que espera tomarse la revancha de la pasada 'Final Four' y sacar una victoria a domicilio de mucho prestigio para finalizar con buenos ánimos la primera vuelta de esta fase regular.

Después de un positivo comienzo y de una mala racha entre noviembre y principios de diciembre, el conjunto madridista se ha recuperado con tres triunfos consecutivos (Barça, Valencia y Brose) que le han asentado en una zona de 'playoff' de la que no se quiere caer, para lo que deberá asaltar la cancha de uno de los grandes aspirantes al título un año más.

Los de Pablo Laso están sextos con un balance de 8-6, empatados con el Khimki y el Maccabi, con una victoria de ventaja sobre el Baskonia, y a una de los de Zeljko Obradovic y del sorprendente Zalgiris, por lo que sacar el triunfo en Estambul no sólo le ayudaría a alcanzar al actual campeón, sino que podría ser revitalizante para un duro inicio en enero.

El Real Madrid intentará tomarse la revancha ante un rival que le 'barrió' hace dos campañas en los cuartos de final y que el año pasado le cerró con autoridad también el pase a la final. De hecho, desde la llegada del 'Mago' serbio al banquillo aurinegro el equipo madrileño no le ha podido ganar a domicilio, aunque en la visita del año pasado lo rozó al ceder, con polémica, por 78-77.

Pese al pequeño descanso para preparar este partido por no jugar en la Liga Endesa, Laso no recupera a ninguno de sus lesionados y volverá a tener las bajas conocidas de Llull, Ayón, Kuzmic, Randolph y Rudy Fernández para batirse con un Fenerbahce poderoso capaz de ganar al CSKA en Moscú, pero también de caer en casa ante Olympiacos o Zalgiris o de perder en su estreno continental en el Martín Carpena. La semana pasada no pudo sacar el triunfo en Tel Aviv.

Obradovic sigue teniendo a sus órdenes una plantilla de mucho nivel pese a las marchas a la NBA de dos jugadores claves como Epke Udoh y Bogdan Bogdanovic, que además solían hacer mucho daño, sobre todo el primero, a los madridistas. El checo Jan Vesely, que servirá de buena prueba para los centímetros de Walter Tavares, continúa siendo el referente de un campeón que tiene la segunda mejor defensa de la Euroliga con apenas 70 puntos encajados por encuentro.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Wanamaker, Guduric, Nunnally, Thompson y Vesely --posible quinteto inicial--; Sloukas, Ali, Datome, Melli, Kalinic, Mahmutoglu y Guler.

REAL MADRID: Campazzo, Doncic, Yusta, Thompkins y Tavares --posible quinteto inicial--; Causeur, Carroll, Reyes, Taylor, Maciulis, Chandler y Radoncic.

--ÁRBITROS: Lottermoser (ALE), Koromilas (GRE) y Paternico (ITA).

--PABELLÓN: Ulker Sports Arena.

--HORA: 18.45/Movistar Deportes 1.