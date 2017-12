Plaza: "Nos gusta asemejarnos a la NBA, pero aquí jugamos dos competiciones"

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, se refirió a la exigencia una vez más del calendario europeo, con una acumulación de partidos para el inicio de 2018 que no entiende, imitando a la NBA, al tiempo que confió en mantener la progresión de su equipo en el duelo ante el Maccabi Tel Aviv este jueves en la jornada 15 de la Euroliga.

"Tenía un poco de miedo después de este pequeño parón, pero los jugadores han entrenado muy bien y percibo que son conscientes de la importancia de estos próximos días", apuntó en la previa, antes de referirse a su rival. "Son un rival muy duro en casa. Son equipos con muchos jugones, gente con una verticalidad absoluta, con mucho físico cerca del aro, pívots muy atléticos, una defensa muy bien compuesta. Un equipo que va con 8-6 y en su casa está siendo fuerte", dijo.

El técnico de los malagueños volvió a referirse al problema de acumulación de partidos. "La Euroliga ya vemos cómo va, es espectacular. Jugar lo que estamos jugando, una 'Champions' como la del fútbol, es un privilegio. Queremos cerrar la primera vuelta bien para no estar lejos de donde nos gustaría", explicó.

"Sería importante tener un calendario que se ajuste más a la realidad mundial. Una liga doméstica más ajustada al perfil de baloncesto actual. No acabo de entender varias jornadas ahora. Jugar 2, 4 y 6 (de enero) no lo entiendo. Nos gusta asemejarnos a la NBA, pero estamos jugando dos competiciones distintas, no sólo una competición como la NBA y sin los medios de allí. Vamos a no llorar, son preguntas para nuestros jefes. Yo quiero que mi equipo llegue bien pero la gente debe entender que somos humanos", añadió.

Con 6-8, a dos victorias del octavo puesto, Plaza confió en dar continuidad a las tres victorias seguidas. "Nos centramos más en que lleguemos bien y mantengamos el tono de las últimas semanas, que no nos vengamos abajo por ningún parcial en contra. Lo que nos motiva no es sólo alargar esta pequeña racha sino sentirnos cada vez más equipo, cada vez la conexión es mayor, somos más estables en rebotes, recuperaciones y reducción de número de pérdidas. El equipo va cada vez mejor y veremos dónde está el tope", finalizó.