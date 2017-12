Pedro Martínez: "Es un gran objetivo ver de lo que somos capaces ante uno de los mejores de Europa"

28/12/2017 - 14:49

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, demando "no dar más valor del que tiene" al encuentro de este viernes de Euroliga en el Buesa Arena ante el CSKA Moscú, un rival que no va líder de la competición "sólo por su talento" y ante el que el "gran objetivo" es ver si pueden estar "a su nivel".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"No hay que dar a este partido más valor del que tiene, que tiene mucho, pero no más de los que vienen. No es una final ni es el más importante del año, casi porque quedan dos. Tenemos que tener calma y jugar lo mejor que podamos", advirtió este jueves Martínez en rueda de prensa.

El catalán se deshizo en elogios hacia su rival. "Realmente es un equipo que me gusta como hace las cosas. Es muy atlético, jugadores pequeños muy generadores, no sólo De Colo, también Higgins y por supuesto Sergio Rodríguez, que son difíciles de defender, y otros excelentes con el balón en el suelo y que son perfectos para recibir y tirar a pies quietos", apuntó.

"Es un equipo que corre bien el contraataque y que rebotea muy bien. Van líderes por un cúmulo de circunstancias, no sólo por su talento, hacen las cosas muy bien. Jugar en casa nos tiene que servir como acicate y es un gran objetivo demostrar si estamos a su nivel y ver de lo que somos capaces ante, si no el mejor, uno de los tres o cuatro mejores de Europa", añadió el preparador baskonista.

Pedro Martínez pidió preocuparse exclusivamente de estar "bien, de jugar bien, de bajar bien a defender, de rebotear". "Vamos a preocuparnos de lo que sucede en la pista y si hacemos las cosas con energía sabemos que vamos a tener el apoyo de los aficionados de forma brutal", sentenció.