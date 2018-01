Un gran Marc Gasol sucumbe al 'show' de Curry y Ricky roza el 'triple-doble' ante Calderón

31/12/2017 - 10:29

Los 27 puntos de Marc Gasol no han impedido una nueva derrota de Memphis Grizzlies ante los poderosos Golden State Warriors en un partido convertido en festival ofensivo (141-128), mientras que Ricky Rubio le ha ganado el duelo de bases españoles a José Calderón con una gran actuación (104-101) y los Spurs de Pau Gasol han sucumbido en Detroit (93-79).

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

En Oakland, se enfrentaban el líder y el colista de la Conferencia Oeste, posición que ocupan los Grizzlies, que aguantaron el pulso hasta el ecuador del segundo cuarto. Desde ese momento, los vigentes campeones cogieron la manija del partido y dominaron con autoridad el resto de la noche.

Gasol volvió a ser el mejor de los suyos y se mostró especialmente acertado en el lanzamiento a canasta (10/13), a lo que añadió 6 rebotes, 2 robos y 1 asistencia para unos Grizzlies (11-25) que son el segundo peor equipo de toda la NBA solo por delante de Atlanta Hawks.

En cuanto a los locales, que anotaron la friolera de 118 puntos en tres cuartos, Stephen Curry, que volvía a la actividad tras perderse varios partidos, resultó una pesadilla para Memphis al anotar 38 puntos y 10 triples en menos de 26 minutos. Klay Thompson (21) y Kevin Durant (20) completaron el imparable trío ofensivo de Golden State.

Por su parte, Ricky Rubio se quedó al borde del 'triple-doble' al sumar 16 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental para que los Jazz sorprendieran en casa los Cavaliers de Calderón, que no anotó y repartió 5 asistencias.

En un duelo muy igualado que no se resolvió hasta el minuto final, Donovan Mitchell (29) fue el héroe de los locales anotando los puntos decisivos y resolviendo a su favor el mano a mano contra LeBron James, que no pudo evitar la tercera derrota seguida de Cleveland. Utah se queda con un balance de 16-21, a dos victorias del octavo puesto del Oeste en manos de New Orleans Pelicans.

La tercera plaza corresponde a los Spurs, que volvieron a dar la de arena a domicilio ante los Pistons. Pau Gasol aportó 8 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia y sufrió en la defensa a Andre Drummond, que se fue a 14 puntos y 21 rebotes para el equipo local, con Reggie Bullock (22) como máximo anotador.

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

MARC GASOL: 27 puntos, 6 rebotes, 2 robos y 1 asistencia.

RICKY RUBIO: 16 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

PAU GASOL: 8 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia.

JOSÉ CALDERÓN: 5 asistencias y 2 rebotes.