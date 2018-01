Maldonado: "El Madrid ha metido canastones al final y nosotros hemos llegado justos"

El entrenador del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, ha alabado el trabajo de sus jugadores en el derbi madrileño, decantado por los "canastones" metidos por el Real Madrid en los últimos minutos y por la falta de físico de los colegiales, en este último partido de un año 2017 que ha valorado como "bueno deportivamente hablando".

"Hemos visto un buen partido que ha dominado el Real Madrid casi todo el tiempo. Hemos entrado muy buen en el tercero y el final también ha sido muy bueno. El ataque se ha impuesto a la defensa y me voy contento por el juego. A falta de unos minutos estábamos uno arriba, uno abajo, y eso es una parte positiva. El Madrid ha metido canastones al final y nosotros hemos llegado un poco justos", reconoció Maldonado ante la prensa.

El preparador no ocultó que se fue "un poco frustrado por poder ganar y no hacerlo", pero aclaró que su balance del encuentro, donde su equipo estuvo vivo hasta los minutos finales, no es malo.

"Pienso en cómo ha ido el partido y estoy contento por el trabajo de mi equipo. Tenías mal aspecto en la primera parte, pero nos hemos vuelto a meter jugando a lo nuestro: defender, rebote y contraataque. Para acabar el año no me voy descontento. En 2017 acabamos el año con casi 20 victorias y 21 derrotas. Ha sido un buen año deportivamente hablando", concluyó.