Sito Alonso: "Tenemos opciones de volver a ser competitivos"

3/01/2018 - 15:32

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, cree que con la mejora mostrada en los últimos partidos con tres triunfos entre Liga Endesa y Euroliga le permite confiar en volver a ser "competitivos" en la competición europea y reengancharse a la lucha por estar en el 'play-off' pese a recibir este jueves al líder CSKA Moscú.

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

"No he hecho números, pero tenemos opciones de volver a ser competitivos otra vez. Desde mi punto de vista, ante Real Madrid y Unicaja lo dejamos de ser. Ahora podemos volver a intentar ser lo que éramos en cuanto a ser competitivos y ganarnos el respeto de todo el mundo", comentó a los medios.

En este sentido, considera que deben ir "paso a paso" y creyendo en las cosas que están haciendo en estos momentos. "Es una prueba importante para nosotros. Hemos realizado una mejora en juego de equipo, las cosas han cambiado. Con un equipo de la entidad del CSKA es una prueba", aseguró sobre el duelo ante los rusos en el Palau Blaugrana.

Pese a superar los problemas puntuales ante Khimki, Fuenlabrada o Gipuzkoa, ante un equipo de la entidad del CSKA cree que seguramente les cueste un "esfuerzo mayor" hacerlo. "Espero que en ese momento no se pierda lo que hemos recuperado en cuanto a afrontar las cosas desde el equipo y no desde el individuo", apuntó.

En cambio cree que el CSKA está mucho mejor en este sentido. "Son un colectivo fuerte que tiene muy mecanizado todo lo que su entrenador quiere. Es verdad que Sergio es a quien más le estaba costando meterse en esa dinámica pero los demás llevan bastante tiempo con el entrenador y saben qué hacer. Sobreviven muy bien a los momentos malos", reconoció.

"No podemos ganar siempre pero el equipo no daba la imagen colectiva de otros partidos, y es importante igual que funcionar como equipo. No creo que seamos un equipo de grandes estrellas pero podemos ser un gran equipo si juntamos las características que tenemos, sobretodo esfuerzo y sacrifico", aseveró al respecto.

De nuevo será el alero estadounidense Rakim Sanders quien se quede fuera del 'roster'. "Su rendimiento en los partidos precedentes a quedarse fuera no estaba contento con él, pero no por acierto o desacierto sino en cuanto a regularidad de esfuerzos. Somos 14 y podemos elegir, incluso Kurucs está mejorando y viene y la situación está ahora sí", explicó.