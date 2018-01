Itoudis: "El Barça ha sido un animal herido y nos ha pasado por encima"

5/01/2018 - 0:02

El entrenador del CSKA Moscú, Dimitris Itoudis, ha calificado de "animal herido" a un FC Barcelona Lassa que a su juicio les ha pasado por encima este jueves en el Palau Blaugrana (85-72) en la 16ª jornada de la Euroliga, y ha lamentado que sus jugadores no jugaran como de costumbre y que no encontraran la forma de anular a los blaugranas.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"Quiero dar la enhorabuena al Barça, que mereció la victoria. Hicimos esfuerzos para volver al partido pero, estando a 5 al descanso, pero el Barça ha estado decisivo. Ha jugado como un animal con instintos de supervivencia que nos ha pasado por encima", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, lamentó que pese a seguir líderes en la tabla no supieran luchar por un triunfo que les hubiera reforzado. "Pese a estar arriba en la clasificación queríamos estar fuertes en este tramo y no lo hemos sabido hacer. No hemos sabido parar al animal herido que era el Barça", reiteró.

"Tienen una mejora evidente respecto a anteriores partidos, han tenido buenas transiciones y han tenido segundas ocasiones porque han estado muy bien en el rebote ofensivo. No hemos sido capaces de igualar su intensidad", comentó sobre el juego del Barça Lassa y su reciente mejora, con dos victorias seguidas en la Euroliga y cuatro en total.

Según el técnico griego del CSKA, la carrera por ir a los 'playoffs' será un maratón. "No necesitas hacer sólo la mitad del camino sino hacerlo entero y acabar bien. Hoy el Barça nos ha dado una lección de cómo luchar. Nosotros somos luchadores, pero hoy no tuvimos ese punto extra necesario para remontar esos 16 puntos que nos sacaron", lamentó.

"No importa donde estamos nosotros. En el baloncesto si tienes buenas convicciones puedes conseguir milagros a nivel individual y colectivo. Hoy casi no hemos jugado el partido, sólo hemos estado 5-7 minutos y es inaceptable para nosotros", cargó contra su equipo.