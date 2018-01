Sito Alonso: "Doy importancia a la manera de ganar"

5/01/2018 - 0:06

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha celebrado este jueves la manera de superar al CSKA Moscú (85-72) en el Palau Blaugrana, doblegando al líder de la Euroliga con un buen trabajo en equipo en ambas canastas y con mucha intensidad, y ha matizado que no deben centrarse en la racha actual de victorias sino en mantener la base de las mismas.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"Le doy importancia a la manera de ganar, el equipo desarrolla unas cosas que había abandonado. Ahora piensan cada uno en el otro, se pasan el balón bien. El equipo es más compacto, y hay que valorar más la victoria por la importancia del rival", comentó en rueda de prensa.

En este sentido añadió estar contento no sólo por la victoria sino por cómo ha llegado. "Hemos jugado mejor que ellos en la primera parte y les dije que se mantuvieran en esa línea, sobretodo en cuanto a lucha. Jugando así podemos competir contra cualquier equipo", aseguró el técnico.

De todos modos, dejó claro que no quiere fijarse únicamente en conseguir las victorias. "No hay que fijarse en las victorias, que llegan por algo. Estamos más contentos por cómo llegan, pero mantener esta situación no es fácil nunca. No hay que olvidar el trabajo de equipo, el esfuerzo, el sacrificio... Sin esto nada es posible, no hay negocio y es imposible", argumentó.

"También es importante la victoria en Moscú (ante el Khimki). Hacía muchísimo que el Barça no ganaba fuera de casa, y romper con el maleficio y dar con la tecla en un momento complicado fue importante. Hoy ha sido un partido muy bonito pero mantenemos la calma. Tenemos que poner la misma tensión siempre, pero imagino que la gente lo habrá pasado bien", comentó.

Y así fue, pues el Palau registró su mejor entrada esta temporada y animó a los suyos hasta el triunfo. "Ganar al CSKA con porcentajes medios o malos, con 10 tiros libres fallados o un 8/24 en triples, es que hemos dado asistencias porque se buscan y encuentran entre ellos. Cuando no lo hagan tendremos un problema", comentó sobre las 24 asistencias que dieron los suyos.

"La presión es una cosa a manejar de manera inteligente. En momentos complicados el equipo ha sabido jugar bien, con lo difícil que es saber que tienes que ganar por el club o por tu propio orgullo. Pero hay cosas que no son cosa de la presión", comentó sobre qué mantener a nivel mental para seguir aspirando a los 'playoffs'.