(Previa) Los equipos de Euroliga afrontan duelos trampa por el cansancio

5/01/2018 - 19:04

La decimoquinta jornada de la Liga Endesa llega con varios partidos trampa para los equipos que participan en la Euroliga por lo apretado del calendario, con el Barça Lassa visitando a un Real Betis en apuros pero en racha o el líder Real Madrid visitando a un Joventut también muy necesitado, situación de la que podría aprovecharse el Fuenlabrada.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Los cinco equipos de Euroliga disputaron además la aplazada jornada 13 entre el dos y tres de enero. El FC Barcelona Lassa buscará alargar su buena racha de cuatro victorias consecutivas entre Euroliga y Liga Endesa en la pista del Real Betis Energía Plus, penúltimo en la tabla pero en plena resurrección con sus cuatro triunfos logrados en las últimas cuatro jornadas. Los béticos intentarán aprovechar el cansancio de un Barça que lo dio todo para ganar, el jueves, al CSKA Moscú en el Palau.

Fue un gran partido de los de Sito Alonso, que provocaron errores en el líder de la competición europea gracias a mucha intensidad, un físico poderoso y un juego colectivo con el que sentar las bases de su juego. Si el cansancio no hace mella, y repiten esa intensidad, los catalanes tendrán un plus para aumentar a cinco sus duelos invictos. Será duda Seraphin, que no jugó ante los rusos.

Situación similar vivirá el Real Madrid, que juega este viernes por la noche en casa ante el Maccabi Tel Aviv, después de ganar el miércoles a Baskonia en liga, y visitará el domingo al Divina Seguros Joventut en Badalona. Pero la 'Penya' también ha jugado entre semana el partido aplazado de la primera jornada ante Movistar Estudiantes, que se decidió a favor del cuadro estudiantil en la prórroga (101-94).

Los blancos, en caso de ganar, seguirán firmes en lo alto de la tabla pero los de Badalona podrían verse condenados a la zona de descenso, por lo que confían en su mayor poderío como local para ganar. Y muy pendiente de Barça y de Madrid estará el Montakit Fuenlabrada, que recibe a UCAM Murcia dispuesto a seguir en el tren cabecero y resolver en positivo el triple empate a 10-4 con Barça Lassa y Valencia Basket.

En el Fernando Martín los madrileños esperan ganar y olvidar el duro varapalo que fue la última jornada con su clara derrota en Barcelona (101-74), y ampliar a cuatro victorias la buena racha en su feudo. Enfrente tendrán a un UCAM Murcia que, décimo en la tabla, está empatado a triunfos con Unicaja y en plena lucha por estar en la próxima Copa del Rey.

Los de Málaga, tras un doble enfrentamiento ante Valencia Basket e inmersos en la lucha por los 'playoffs' en la Euroliga, llegan cansados a su importante cita contra Monbus Obradoiro, con quien está también igualado en la clasificación. Partido trascendental para estar en la Copa al que los gallegos llegan frescos pese a perder contra el Andorra (65-77) en casa y complicarse ese billete copero.

Precisamente, el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya recibe en casa al colista San Pablo Burgos con la total intención de repetir éxito y acercarse a esa Copa del Rey. El Burgos está presionado por contar sólo con 3 victorias, pero el Andorra, ya sin competición europea en el horizonte al quedar eliminados de la EuroCup, busca mejorar la imagen y meterse en la competición del 'KO'.

Más complicado lo tiene el Movistar Estudiantes, aunque la victoria ante el Joventut les permite soñar con ello. Tienen 6 victorias y, a falta de tres jornadas para que se decidan las plazas para la Copa, están a un sólo triunfo de ello. Visitan, eso sí, a un Tecnyconta Zaragoza que lucha por seguir fuera del descenso y que sabe el esfuerzo hecho por los estudiantiles ante el Joventut.

Mientras, el Herbalife Gran Canaria recibe desde su séptima posición y dispuesto a mantenerla al Retabet Bilbao Basket, que cogió algo de aire ganando en la última jornada en Miribilla a Unicaja (70-67). Los canarios sucumbieron en el derbi contra Iberostar Tenerife (92-71) y perdieron su plaza en favor del rival, así que la vuelta a casa debe servirles como resurgimiento si no quieren complicarse.

Y es que Iberostar Tenerife visita tras esa victoria clave al Delteco GBC. Los donostiarra, en mitad de la tabla, tienen casi imposible ir a la Copa y su lucha parece ser la de escaparse de un descenso que tienen a un solo partido de margen. Eso sí, el 76-99 logrado en Burgos da alas a los vascos de cara a acabar con su mal hacer reciente en casa.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 15.

-Sábado.

UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO 19.00.

García González, Castillo y Sacristán.

MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS 21.00.

Calatrava, Oyón y Martínez.

-Domingo.

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - FC BARCELONA LASSA 12.30.

Martín Bertrán, García Ortiz y Caballero.

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA 12.30.

Pérez Pizarro, Manuel y Sánchez Monserrat.

TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES 12.30.

Cortés, Rial y Mas.

HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET 13.00.

Peruga, Fernández y Sánchez Mohedas.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID 18.00.

Hierrezuelo, Araña y Zamorano.

DELTECO GBC - IBEROSTAR TENERIFE 18.00.

Pérez Pérez, Serrano y Olivares.

BASKONIA - VALENCIA BASKET 18.30.

Conde, Aliaga y Munar.

--CLASIFICACIÓN.

EquiposJ G P PFPC.

1. Real Madrid 14 13 1 1.283 1.124.

2. FC Barcelona Lassa 14 10 4 1.271 1.125.

3. Valencia Basket 14 10 4 1.161 1.987.

4. Montakit Fuenlabrada 14 10 4 1.079 1.084.

5. Baskonia 14 8 6 1.166 1.134.

6. Iberostar Tenerife 14 8 6 1.075 1.048.

7. Herbalife Gran Canaria14 8 6 1.188 1.163.

8. Unicaja14 7 7 1.110 1.032.

9. MoraBanc Andorra14 7 7 1.157 1.122.

10. UCAM Murcia 14 7 7 1.102 1.087.

11. Monbus Obradoiro 14 7 7 1.045 1.089.

12. Movistar Estudiantes 14 6 8 1.156 1.174.

13. Delteco GBC 14 5 9 1.094 1.106.

14. RETAbet Bilbao Basket15 5 9 1.090 1.179.

15. Tecnyconta Zaragoza 14 4 10 1.133 1.180.

16. Divina Seguros Joventut 14 4 10 1.121 1.195.

17. Real Betis Energía Plus 14 4 10 1.038 1.192.

18. San Pablo Burgos 14 3 11 1.088 1.239.